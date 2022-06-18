Oğlunun sevgilisiyle yasak aşkını itiraf etti! "O benim olgunluğumu ben ise enerjisini..."

Oğlunun eski sevgilisiyle ilişki yaşayan bir baba sır gibi sakladığı yasak aşkın detaylarını paylaştı. Eşinin de, oğlunun da durumdan haberi olmadığını söyleyen adam, her ne kadar bu ilişkiden mutlu olsa da sürdürmek istemediğini ama bitirmek için bir hamle yaptığında genç kadın tarafından ilişkilerini ortaya çıkarmakla tehdit edildiğini söyledi.

KENDİ İŞİNİ KURDUĞUNU SANIYOR

Yurt dışında yaşayan genç sevgilisini görmek için sık sık seyahat eden adam, eşine kendi işini kurduğunu söylediğini ve onun da eşi kendi işinin patronu olacağı için çok heyecanlı olduğunu anlattı. Ancak işin aslı potansiyel yatırımcıları ile başka bir toplantı için evden çıktığı her an, doğruca 24 yaşındaki sevgilisinin kollarına koştuğuydu.

''HER SEFERİNDE DAHA ATEŞLİ''

Tutkulu bir ilişkileri olduğunu anlatan adam, ''Her cinsel karşılaşma bir öncekinden daha ateşli. O benim olgunluğumu, dayanıklılığımı ve erkeksi bedenimi seviyor, ben ise onun enerjisini ve mükemmel vücudunu arzuluyorum.'' dedi. Oğlunun eski kız arkadaşını hiç orgazm edemediğini de ekleyen adam, genç sevgilisinin kendisine tanıdığı en iyi sevgili olduğunu söylediğini ve ona yeni oyunlar öğrettiği için de teşekkür ettiğini de ekledi.

TEHDİT EDİYOR

Ayrı kaldıklarından kendini kötü hissettiğini ve zaman zaman bu ilişkiyi bitirmeyi düşündüğünü söyledi. Ama genç kadının kendisine kafayı taktığını ve ona şantaj yaptığını iddia etti. Defalarca karısına her şeyi anlatmakla tehdit eden genç sevgilisi bazı resimlerini oğluna göndermekle bile tehdit ettiğini söyledi.



