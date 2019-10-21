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Oğluyla video paylaşan Alişan gelen yorum sonrası savcılığa koştu

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 21.10.2019 07:42 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Alişan, geçtiğimiz günlerde 9 aylık oğlunun ağzına meyve uzatıp sonra kendi ağzına soktuğu bir videosunu paylaştı. Videoya hakaret boyutunda yorumlar geldiğini gören şarkıcı, soluğu savcılıkta aldı.

Başarılı şarkıcı Alişan, geçtiğimiz sene Mayıs ayında oyuncu Buse Varol ile dünya evine girdi. Geçtiğimiz Şubat ayında ilk bebeğini kucağına alan Alişan, oğlunun ağzına meyve götürüp sonra da kendi yediği eğlenceli bir videosunu paylaştı. Paylaştığı her fotoğraf ve videoya ağır yorumlar gelen Alişan, oğluyla olan videosuna gelen "Bir çocuk için en büyük travma babasının Alişan olmasıdır" yorumunu affetmeyerek suç duyurusunda bulundu.

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SAVCI TAKİPSİZLİK KARARI VERDİ

Günaydın'ın haberine göre Alişan, "Bir çocuk için en büyük travma babasının Alişan olmasıdır" yorumu üzerine savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Alişan, o görüntülerin sadece şaka olduğunu belirtti. Savcılık, yorumu ifade özgürlüğü sayıp dosyaya takipsizlik verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan savcılık

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