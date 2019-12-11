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Öğrenci yurdunda 'kedi kız' paniği! Vali'den açıklama geldi

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YAŞAM  | Son Güncelleme

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait kız öğrenci yurdunda bir öğrencinin gecenin ilerleyen saatlerinde kedi sesi çıkarıp, kapıları tırmaladığı iddiasıyla öğrenciler eylem yaptı. Konuyla ilgili Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'den de açıklama geldi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Akova Mahallesi’nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu’na ait kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler dün gece yurdun önünde toplandı. Bir süredir yurdun içerisinde bir öğrencinin kedi sesleri çıkarıp, kapıları tırmaladığını, kapının altından "Mır mır cadılar bayramı başlasın" yazılı notlar atıldığını iddia eden öğrenciler, yurdun önünde eylem yaptı.

"Kedi kız" lakabı taktıkları öğrencinin yaptıklarından korkan öğrenciler, kapılarını kilitleyebilmek için anahtar istedi.

Eylem sırasında bir öğrenci bayılırken olay sosyal medyada gündem oldu.

VALİ NAYİR'DEN AÇIKLAMA: HUZUR BOZMAYA ÇALIŞAN YURTTAN BİRİ OLABİLİR

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Hendek'teki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait kız öğrenci yurdunda yaşananlarla ilgili DHA muhabirine açıklama yaptı.

Vali Nayir, sosyal medya üzerinden kedinin kesilerek, çöpe atıldığı gibi bazı paylaşımlar yapıldığını; ancak bunun doğru olmadığını belirtti.

Nayir, "Böyle bir şey yok. Gören, duyan yok. Ortada kan, kedi ölüsü, hiçbir şey yok. Yurdun içinden birileri, biraz korkutmaya yönelik değişik sesler çıkarıp, kapıları tırmalıyormuş. Yurdun huzurunu bozmaya çalışan, yurttan birinin olduğunu tahmin ediyoruz. Onu bulmaya çalışıyoruz. Olmayan bir iddiayla yurttaki öğrencilerin huzurunu kaçırmaya çalışan birileri varsa bunun tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor" dedi.

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
ögrenciler de ayrı hasta heralde ne eylemi yapıyorsunuz. kedi sesi mi duydun ac kapıyı adını bılıyorsundur zaten soyle yurt mudurune kızı akıl saglıgı suphesıyle hastaneye kaldırsınlar . sacma sapan işler
Vali basın açıklaması yapana kadar bin lira bütçe verip koridora 2 kamera taktırsa sorun kökten çözülür
@chiquita İki kamera taktırmak çok zor değil, ama sonrasında da malum çevreler yaygarayı koparıp yurtları esir kampına çevirdiler diye provokasyon yapar.
dostum okadar basit değil belli ki cin musallat olmuş yani sıradan bir olay olsa böyli reaksiyon olmaz
senelerdir var bu furya. yurtlarda yeni gelenlere yapilir. eskiler anlatir yenilerden birkaci tastikler ve hedef alinanlar korkutulur. cokta abartmasinlar.
lise kafasindan cikamamislar hala.
kedidir kedi.
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