EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

Öğrenciler için yeni tehlike: Odaklanma ilaçları! Uzman isim uyardı: "Kötüye kullanım oranı yüzde 30'lara dayandı"

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden önemli bir uyarı geldi. Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Erdoğan, son yıllarda özellikle üniversite öğrencileri arasında odaklanma amacıyla kullanılan uyarıcı ilaçların kötüye kullanımında ciddi bir artış yaşandığını söyledi. Detaylar haberimizde...

Öğrenciler için yeni tehlike: Odaklanma ilaçları! Uzman isim uyardı: "Kötüye kullanım oranı yüzde 30'lara dayandı"

AÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Erdoğan, öğrencilerin yoğun sınav ve ders temposunda odaklanma sorunları yaşadığını, bunun da bazı öğrencileri 'çözüm' olarak uyarıcı ilaçlara yönelttiğini belirtti.

Öğrenciler için yeni tehlike: Odaklanma ilaçları! Uzman isim uyardı: "Kötüye kullanım oranı yüzde 30 lara dayandı" 1

"KÖTÜYE KULLANIM ORANI YÜZDE 30'LARA DAYANDI"

Bu ilaçların hastalara konulan teşhis üzerine verildiğinin altını çizen Doç. Dr. Erdoğan, "Başınız ağrımadan ağrı kesici almazsınız. Aynı şekilde hastalık yokken uyarıcı ilaç kullanmak da mantıksızdır. Araştırmalar, gençler arasında bu ilaçların kötüye kullanım oranının yüzde 30'lara dayandığını gösteriyor" diye konuştu.

Öğrenciler için yeni tehlike: Odaklanma ilaçları! Uzman isim uyardı: "Kötüye kullanım oranı yüzde 30 lara dayandı" 2

"YETERLİ BİLİNÇ YOK"

Uyarıcı ilaçların yanlış kullanımının ciddi sonuçlara neden olabileceğini belirten Doç. Dr. Erdoğan, öğrencilerin bu konuda yeteri kadar bilinçli olmadığını aktardı. İlaçların yan etkilerinin ciddiyetinden bahseden Doç. Dr. Erdoğan, "Uzun süreli kullanımda şizofreni benzeri tablolar, tansiyon yüksekliği ve farklı sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Hastalık yokken alınan her ilaç kişiye zarar verir" dedi.

"ÇÖZÜM İLAÇ DEĞİL, ORTAM"

Öğrencilerde odaklanma sorunlarının en büyük nedenlerinden birinin de teknoloji ve sosyal medya olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Erdoğan, "Çalışma masasında sürekli telefonun bulunması, sosyal medya uyarıları dikkati bozuyor. İlaç yerine ders çalışma ortamının düzenlenmesi ve rehberlik desteği alınması gerekiyor" diye konuştu.

Öğrenciler için yeni tehlike: Odaklanma ilaçları! Uzman isim uyardı: "Kötüye kullanım oranı yüzde 30 lara dayandı" 3

KARABORSA VE KOLAY ERİŞİM UYARISI

Uyarıcı ilaçların yasa dışı yollarla öğrencilere ulaştırıldığına değinen Doç. Dr. Erdoğan, "Maalesef insanlar yararlı olan her şeyi kötüye kullanabiliyor. Arkadaşlar arasında ilaç paylaşımı, satış ya da karaborsa gibi yollar kesinlikle doğru değil. İlaç kullanmadan önce mutlaka bir hekime danışılmalı ve onun kontrolünde kullanılmalı" dedi.

"HİÇBİR SINAV SAĞLIĞINIZDAN ÖNEMLİ DEĞİL"

Sınav kaygısının da odaklanmayı bozan en önemli faktörlerden olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Erdoğan, bu konuda terapi ve uzman desteğinin önemine işaret etti. Doç. Dr. Erdoğan, "Hiçbir sınav, hiçbir ders sizin sağlığınızdan daha önemli değil. Sağlığınızı riske atacak hiçbir ilacı kendi başınıza kullanmayın. Gerekli olduğunda uzmanlardan rehberlik alın" dedi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Medipol’e özel indirim fırsatlarıMedipol’e özel indirim fırsatları
Milli Eğitim Bakanlığından "24 Kasım Öğretmenler Günü" genelgesi!Milli Eğitim Bakanlığından "24 Kasım Öğretmenler Günü" genelgesi!

Anahtar Kelimeler:
öğrenci ilaç tehlike
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.