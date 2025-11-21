EĞİTİM

Öğrenciler KYK yemeklerini beğendiler: Aşçıyı alıp oynamaya çıktılar

Sedef Karatay

Muğla’daki KYK yurdunda öğrenciler ile aşçı arasında renkli anlar yaşandı. Yemekleri beğenen öğrenciler, teşekkürlerini sıra dışı bir biçimde göstererek aşçıyı bahçeye davet etti ve hep birlikte oyun oynadı. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, izleyenlerin yüzünde gülümseme bırakan nadir anlardan biri olarak yorumlandı.

Muğla’da bir KYK yurdunda yemekleri çok beğenen öğrenciler, teşekkürlerini sıra dışı bir şekilde göstermeye karar verdi. Aşçıyı bahçeye davet eden öğrenciler, müzik açarak hep birlikte oyun oynadı. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Öğrenciler KYK yemeklerini beğendiler: Aşçıyı alıp oynamaya çıktılar 1

“İNSANIN YÜZÜNDE GÜLÜMSEME BIRAKAN ANLAR”

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken kullanıcılar, uzun zamandır böyle iç ısıtan bir an görmediklerini dile getirdi. Bir yorumda, “İzlerken insanın yüzünde gülümseme bırakan böyle anları özlemişiz” ifadeleri yer aldı.

Öğrenciler KYK yemeklerini beğendiler: Aşçıyı alıp oynamaya çıktılar 2

AŞÇININ ENERJİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Eğlenceli anlarda aşçının enerjisi ve istekliliği da dikkat çekti. Bir izleyici, “Ahahaah adam dünden razıymış, çok şeker” diyerek aşçının neşesine vurgu yaptı. Başka bir yorumda ise “Bütün hayatı boyunca bu anı bekledi.”

SOSYAL MEDYADA GELEN DİĞER YORUMLAR

Görüntülerin altına çok sayıda esprili yorum yapıldı.

Öğrenciler KYK yemeklerini beğendiler: Aşçıyı alıp oynamaya çıktılar 3

"Adam pakmaya logosuna benziyor"
"Bizim aşçıyı yurtta hiç göremedik, görsek ne olur kestiremiyorum"
"İzlerken insanın yüzünde gülümseme bırakan böyle anları özlemişiz...."
"Adam dünden razıymış, çok şeker"
"Bütün hayatı boyunca bu anı bekledi"
"İçimizi açan tek haber oldu"

Anahtar Kelimeler:
KYK Muğla
