Öğrenciler KYK yemeklerini beğendiler: Aşçıyı alıp oynamaya çıktılar

Muğla’da bir KYK yurdunda yemekleri çok beğenen öğrenciler, teşekkürlerini sıra dışı bir şekilde göstermeye karar verdi. Aşçıyı bahçeye davet eden öğrenciler, müzik açarak hep birlikte oyun oynadı. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

“İNSANIN YÜZÜNDE GÜLÜMSEME BIRAKAN ANLAR”

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken kullanıcılar, uzun zamandır böyle iç ısıtan bir an görmediklerini dile getirdi. Bir yorumda, “İzlerken insanın yüzünde gülümseme bırakan böyle anları özlemişiz” ifadeleri yer aldı.

AŞÇININ ENERJİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Eğlenceli anlarda aşçının enerjisi ve istekliliği da dikkat çekti. Bir izleyici, “Ahahaah adam dünden razıymış, çok şeker” diyerek aşçının neşesine vurgu yaptı. Başka bir yorumda ise “Bütün hayatı boyunca bu anı bekledi.”

SOSYAL MEDYADA GELEN DİĞER YORUMLAR

Görüntülerin altına çok sayıda esprili yorum yapıldı.

"Adam pakmaya logosuna benziyor"

"Bizim aşçıyı yurtta hiç göremedik, görsek ne olur kestiremiyorum"

"İçimizi açan tek haber oldu"