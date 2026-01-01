EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

15 tatil ne zaman başlayacak? 2026 sömestr tarihi belli oldu

Öğrenciler ve velilerin merakla beklediği yarıyıl tatili takvimi netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2025–2026 eğitim öğretim yılı resmi takvimine göre, 2026 sömestr tatili ocak ayında başlayacak ve öğrencilere yaklaşık 14 günlük bir dinlenme fırsatı sunacak. Karne günü, tatilin başlangıç tarihi ve bayramla birleşen ara tatil detayları kamuoyunun gündemine oturdu. İşte tüm merak edilen detaylar...

15 tatil ne zaman başlayacak? 2026 sömestr tarihi belli oldu
Sedef Karatay

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025–2026 eğitim öğretim yılına ait resmi takvimi yayımladı. Takvimle birlikte 2026 yılı sömestr tatilinin başlangıç ve bitiş tarihleri netleşti. Karne günüyle başlayan yarıyıl tatili, öğrencilere yaklaşık iki haftalık bir dinlenme süresi sunacak.

15 tatil ne zaman başlayacak? 2026 sömestr tarihi belli oldu 1

KARNE GÜNÜ BELLİ OLDU

MEB tarafından açıklanan takvime göre öğrenciler, 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerini alacak. Karnelerin dağıtılmasıyla birlikte hafta sonu tatili de devreye girecek ve öğrenciler fiilen sömestr havasına girmiş olacak.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Resmi yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak. Tatil süreci 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

Bu takvime göre öğrenciler, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ders başı yaparak ikinci döneme başlayacak. Böylece öğrenciler toplamda yaklaşık 14 günlük bir tatil yapmış olacak.

15 tatil ne zaman başlayacak? 2026 sömestr tarihi belli oldu 2

SÖMESTR TATİLİ NEDEN ÖNEMLİ?

Eğitim uzmanları, yarıyıl tatilinin akademik başarı kadar psikolojik açıdan da büyük önem taşıdığı görüşünde. Yoğun geçen ilk dönemin ardından verilen bu mola, öğrencilerin zihinsel olarak yenilenmesini sağlıyor. Aileler için ise sömestr tatili; seyahat, kültürel etkinlikler ve çocuklarla kaliteli zaman geçirmek adına önemli bir fırsat sunuyor.

2025–2026 EĞİTİM YILI TATİL TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı resmi takvimde yıl içindeki diğer tatil dönemleri de yer aldı.

Birinci ara tatil: 10–14 Kasım 2025

Yarıyıl (Sömestr) tatili: 19–30 Ocak 2026

İkinci ara tatil: 16–20 Mart 2026

Okulların kapanışı: 26 Haziran 2026

15 tatil ne zaman başlayacak? 2026 sömestr tarihi belli oldu 3

İKİNCİ ARA TATİL BAYRAMLA BİRLEŞİYOR MU?

Takvimde öne çıkan detaylardan biri de ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı ile çakışması oldu. 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ara tatil, 20 Mart Cuma günü sona erecek. Aynı gün Ramazan Bayramı’nın birinci gününe denk geliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kar tatili olan iller açıklandı! Bugün okullar tatil mi? Kar tatili olan iller açıklandı! Bugün okullar tatil mi?
Valilikler peş peşe açıkladı: İşte okulların tatil olduğu illerValilikler peş peşe açıkladı: İşte okulların tatil olduğu iller

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
sömestr Milli Eğitim Bakanlığı sömestr tatili Okullar ne zamana kadar tatil 2. ara tatil ne zaman Okullarda 2. ara tatil ne zaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu!

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu!

Türkiye'den Çin kararı! Vize kaldırıldı

Türkiye'den Çin kararı! Vize kaldırıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.