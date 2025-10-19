EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

Öğrencilerin kaderini değiştirecek düzenleme Erdoğan'a sunuldu: 'Biraz daha çalışın'

Son ayların önemli başlıklarından biri 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalmasıydı. Son Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapıldı. Çalışmalarla ilgili Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu da bir rapor hazırladı. Son sözü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Taslak üzerinde biraz daha çalışın" dedi. Kurul ayrıca eğitimde sürenin değil, niteliğin tartışılmasını istedi.

Öğrencilerin kaderini değiştirecek düzenleme Erdoğan'a sunuldu: 'Biraz daha çalışın'
Ufuk Dağ

Kamuoyunda uzun süredir konuşulan “zorunlu eğitimin kısaltılması” önerisi hem olumlu hem de eleştirel yönleriyle çok tartışılıyordu. Bütün bu görüşlerden yola çıkan Milli Eğitim Bakanlığı, yeni lise modeli için bir rapor hazırlayarak kabinede sunum yaptı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bakanlığın kabinede önerdiği modelin 2+2 şeklinde olduğu belirtildi. Öğrenciler, ilk iki yılı tamamladıktan sonra isterlerse eğitimlerine son verip temel diploma alabilecek, tercih edenler kalan iki yılda mesleki ya da akademik eğitime yönelebilecekti. Böylece sistem, eğitimi iki yıla düşürmeyi değil, öğrencilerin yeteneklerine göre yönlendirilebileceği esnek bir yapı kurmayı amaçlıyordu.

Öğrencilerin kaderini değiştirecek düzenleme Erdoğan a sunuldu: Biraz daha çalışın 1

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 'BİRAZ DAHA ÇALIŞILSIN'

Kabinede yapılan sunumun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Taslak üzerinde biraz daha çalışın” dediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kararı almasında eğitimci ve sendikaların eleştirilerinin yanı sıra özellikle Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun sunduğu değerlendirme raporunun etkili olduğu ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Politikaları Kurulunun sunduğu raporda 2+2 modelinin, özellikle dezavantajlı bölgelerde eğitimde dışlanma ya da okulu erken terk etme gibi olumsuz sonuçlar doğabileceği uyarısı yapıldı.

NORM FAZLALIĞI ENDİŞESİ

Bunun yanı sıra 2012 yılında 4+4+4 sistemine geçildiğinde, yani ilkokul eğitiminin beş yıldan dört yıla inmesinden dolayı 42 bin 500 sınıf öğretmeni norm fazlası olmuştu. Benzer bir durumun yaşanacağı ve öğretmenlerin etkilenme ihtimali endişesi dile getirildi. Ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, yani yeni müfredatının uygulanmasında ikinci eğitim öğretim yılına yeni girilmişken, atılan yeni adımların, yapılan yeni düzenlemelerin tam olarak oturması için çalışmaların bir süre daha devam etmesi gerektiği belirtildi.

Öğrencilerin kaderini değiştirecek düzenleme Erdoğan a sunuldu: Biraz daha çalışın 2

"SÜRE DEĞİL, NİTELİK TARTIŞILMALI"

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun, Millî Eğitim Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla gerçekleştirdiği zoom toplantısında da benzer eleştirileri ifade ettiği ve “Süre ve biçimin değil; nitelik ve anlam tartışılmalı” dediği öğrenildi.

Öte yandan Eğitim Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimat vermesi durumunda yeni lise modeli için bir rapor çalışması yapacaklarını da belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vakıf üniversitelerinde ücret krizine müdahale!Vakıf üniversitelerinde ücret krizine müdahale!
DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!

Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan eğitim kabine
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.