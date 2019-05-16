Öğrencilerle dolmuşçuların ücret kavgası meydan savaşına döndü

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Adapazarı MYO’da öğrenim gören öğrenciler ile Camili hattında dolmuşçuluk yapan şoförler arasında iddiaya göre ücret verilmediğinden dolayı tartışma çıktı. Tartışma MYO’nun önünde kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlilerin ve vatandaşların araya girmesiyle kavga sonra erdi. Yaşanan olay sonrasında öğrenciler şoförlerden davacı ve şikayetçi olarak karakola ifade verdikleri öğrenildi. Okulun önünde yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde öğrencilerle ile şoförlerin kavga ettiği an gözüküyor. Yaşanan olay sonrası okul önünde durakta öğrenciler dolmuşa binmeme eylemi yaptı. Gerçekleşen eyleme SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık, öğretim görevlileri, öğrenciler katıldı.

"BİZ ONLARIN ÇOCUKLARI, KARDEŞLERİ YAŞINDAYIZ"

Olay anını gören öğrenci Muaz Berne yaptığı açıklamada, "Arkadaşımla dolmuşa bindik ve kendisi bana dolmuş ücretini uzattı ve ben parayı alıp dolmuşçuya verdim. Arkadaşımın yanına oturdum ve daha sonrasında dolmuşçu ise aranızdan bir kişi parasını vermedi inerken onu uyaracağım diye bir söylentide bulundu. Dolmuştan inerken arkadaşımı sen paranı vermedin demesi üzerine arkadaşım beni yanına çağırdı ve bende biz paramızı verdik dedim. Daha sonrasın da şoför ile arkadaşlarım arasında sözlü bir münakaşa oldu ve biz daha sonrasında okula doğru yürümeye başladık. Dolmuş şoförü arkamızdan korna çalmaya başladı ve arkasından 3-4 tane daha dolmuş geldi. Hiç bir şekilde bir şey demeden arkadaşımı darp etmeye başladılar. Ayırmaya gelen arkadaşımı da aralarına alıp darp etmeye devam ettiler ve bende bir şekilde arkadaşımı aralarından alıp okula götürdüm. Dolmuş şoförleri sözlü tacizlerine devam ederken öğretmenlerimiz geldi durum polis ekiplerine ihbar edilince polis ekipleri hepimizi emniyete götürdü. Emniyette hepimiz ifadelerimizi verdik ve bu durumun arkasında duracağız. Biz onların çocukları, kardeşleri yaşındayız ve onların bu yaştaki çocukları darp etmeleri gerçekten acı verici bir durum " dedi.