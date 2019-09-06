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Öğrenmek isteyenler için: Derin dondurucuda balık nasıl saklanır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.09.2019 11:00 | Son Güncelleme

Sağlıklı ve lezzetli beslenmede önemli bir yere sahip olan balık, özellikle kış sofralarımızın vazgeçilmezlerindendir. İçerdiği vitamin ve mineraller göz, beyin ve kemik yapımızı korumaya yardımcı olur ve uzmanlar tarafından haftada 2 kez tüketimi önerilir. Lezzetinin yanı sıra balığı doğru saklamak da son derece önemlidir.

Öğrenmek isteyenler için: Derin dondurucuda balık nasıl saklanır?

Balık, çabuk bozulabilen bir besindir. Bu yüzden nasıl muhafaza ettiğiniz oldukça önemlidir. Balığı taze bir şekilde saklamak ve lezzetini bozmamak için bu kurallara dikkat etmek gerekir;

KÜÇÜK BALIKLARI SAKLAMAK İÇİN;

Küçük balıkları buzluğa koymadan önce temizlemeniz gerekiyor. Balıklar temizlendikten sonra iyi bir şekilde yıkanmalı ve ardından kurulanmalıdır. Kurulama işlemi de dikkatle yapılmalı aksi halde balıklar dondurucuda olsa dahi bozulabilir.

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Balıkları kuruladıktan sonra porsiyonlara ayırın. Balıkları az bir miktar tuzlayın. Bu sayede balıklar çok daha diri kalacaklardır. Ardından buzdolabı poşetine doldurun. Bu sayede küçük balıkları gönül rahatlığıyla saklayabilirsiniz.

BÜYÜK BALIKLARI SAKLAMAK İÇİN;

Büyük balıkları da ilk olarak temizlemeniz gerekiyor. Büyük balıkları temizlemek biraz daha zordur. Bu yüzden satın alırken kılçıklarını ayıklatıp ikiye böldürebilirsiniz. Balıkları yıkayın ve ardından kurulayın.

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Temizlenen ve kurulanan büyük balıkları streçleyin. Bunun sebebi ise balıkların birbirine yapışmasını engellemek. Streçlenen balıkları buzdolabı poşetine koyup buzluğa kaldırabilirsiniz. Bu sayede büyük balıkları 6 aya kadar taze saklayabilirsiniz.

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