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ÖĞRETMEN ATAMALARI BAŞVURU TARİHLERİ 2024-2025: 68 bin öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Kontenjanlar, branş dağılımı...

07.09.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmen atama kontenjanları ve branş dağılımı ile ilgili detaylar geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Bakan Tekin, öğretmen alım takvimini ne zaman yayımlamayı planladıklarını açıklayıp bahar eğitim öğretim yılını işaret etti. Peki, 68 bin öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 2024-2025 öğretmen atamaları başvuru tarihleri, kontenjanlar, branş dağılımı belli oldu mu?

Öğretmen atamamaları hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı canlı yayında binlerce kişinin merakla beklediği atamalara değindi. Bakan tekin, öğretmen atamaları ile ilgili detayların Ekim ayının sonunda belli olacağını ifade etti. İşte öğretmen atamaları hakkında ayrıntılar...

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Öğretmen alımı hakkında açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Tekin şu ifadeleri kullandı:

"Ekim sonunda öğretmen alım takvimimizi, branş bazlı ilan edip bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni arkadaşları ailemize dahil etmeyi planlıyoruz."

ÖĞRETMEN ALIM TAKVİMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bakan Tekin öğretmen alım takviminin Ekim sonunda yayımlanacağını belirtti. Bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni öğretmenlerin görev alması planlanıyor.

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