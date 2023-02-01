Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Öğretmen ataması kontenjan ve branş dağılımı nasıl olacak? Bakan Özer'den açıklama!

Öğretmen ataları için gözler, MEB tarafından yapılacak son dakika açıklamasına çevrildi. Geçtiğimiz eylül ayında 20 bin öğretmen ataması yapıldı. Geçen sene ilk atama tercihleri 21 ile 26 Ocak 2022 tarihleri arasında tamamlanmıştı.Peki öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

2023 öğretmen ataması tarihleri henüz belli olmadı. Konuya ilişkin detaylar geldiğinde haberimiz güncellenecek. Gözler, öğretmen atama haberleri için MEB tarafından gelecek açıklamaya çevrildi.

BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA

Öğretmen atamaları hakkında açıklama yapan Bakan Özer, "Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Bütçesiyle ilgili gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır. " dedi.

1 Eylül'de yapılan öğretmen atamasının ardından açıklama yapan Bakan Özer şu ifadeleri kullanmıştı: “ Mevcut sistemde hiçbir yıl yok ki son 20 yılda öğretmen ataması olmasın. Mutlaka yeni öğretmen istihdamları da olacak.Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı olarak okulöncesi eğitime ağırlık verince, 20 bin öğretmen atamasından 7 bin 503 öğretmenimizi okul öncesinde istihdam ettik. Yani bakanlığın değişen politikaları, önceliklerine göre mutlaka dağılımı farklılaşan öğretmen atamaları gerçekleşecek.”



