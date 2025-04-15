Öğretmen atamaları tartışılırken Bakan Tekin'den gündem yaratacak proje okul çıkışı! "Böyle bir kaosa yol açamam"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in proje okullarında görev süreleri dolan öğretmenlerle ilgili dün yaptığı açıklama çok konuşuldu. Bakan Tekin, 2020'de çıkan yönetmelikle 4 yılın sonunda proje okullarında öğretmenlerin görev sürelerinin sona ereceği, yenileneceği ya da yenilenmeyeceğinin herkes tarafından bilinen bir konu olduğunu söylemişti. Ancak dün birçok lisede öğretmenlerin yerinin değişmesi protesto edildi.

İSTANBUL’DA LİSE ÖĞRENCİLERİNDEN PROJE OKUL ATAMASINA PROTESTO

Dün İstanbul’un Beşiktaş ve Fatih ilçelerinde ’proje okulu’ statüsündeki liselere yönelik atamalarla ilgili lise öğrencileri protesto gerçekleştirdi.

Üniversite öğrencilerinin de destek verdiği liseli gençler, protesto için Beşiktaş ve Sultanahmet’te toplandı. Gösteride polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Beşiktaş Meydanı’nda gösteri yapan öğrencilerin yanına geldi. Gösterilerini tamamlayan öğrenciler daha sonra gruplar halinde meydanı terk etti.

BAKAN TEKİN'DEN PROJE OKUL VE ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI

Bakan Yusuf Tekin olup bitenlerle ilgili HaberTürk'ten Nagehan Alçı'nın sorularını yanıtladı. İlgili röportaj şu şekilde:

"VALLA BEN DE ANLAMADIM"

N.A.: Neler oluyor? Siyasi görüşü nedeniyle öğretmenler sürgüne mi gönderiliyor? Protestolara katılanlara gözdağı mı veriliyor?

“Valla ben de anlamakta zorlanıyorum Nagehan Hanım. Biz bunu ta ocak ayında ilan ettik, hatta geçen yıl yapılması gerekiyordu bir yıl erteledik, kaldı ki 38 bin öğretmenin çoğunu yerlerinde tutuyoruz, norm fazlası denen 6000’inin yeri değişecek. Bu öğretmenlerin nereye katıldıkları, siyasi görüşleri vs yüzünden tayin edildikleri vs bu tamamen uydurma.”

"BAZI ÖĞRETMENLER DAHA ‘İYİ’ DENEN OKULLARDA HAYAT BOYU GÖREV YAPIYOR, BAZILARI TERCİH EDİLMEYEN YERLERDE"

N.A.: "Öğretmenlerin neden illa yer değişmesi gerekiyor, isteyen niçin yerinde kalamıyor?"

Y.T.: “Türkiye’nin dört bir yanında bir sirkülasyon olsa çok daha adil ve sağlıklı işler sistem, bazı öğretmenler daha ‘iyi’ denen okullarda hayat boyu görev yapıyor, bazıları tercih edilmeyen yerlerde… Bu bana doğru gelmiyor. Esasen bir rotasyon sistemi olması gerekir. Ben bunu tartışmak istiyorum önümüzdeki süreçte. Proje okul biraz bunu amaçlıyor.”

N.A.: "Öğretmenler dönem ortasında mı gidecekler?"

“Hayır, bu dönemin sonuna kadar elbette öğretmenlerimiz bulundukları yerlerde görev başında, bu görevlendirme önümüzdeki sonbahardan itibaren yürürlüğe giriyor.”

"KİMSENİN BAŞINA SİLAH DAYAMIYORUZ"

N.A.: Peki proje okul olmayı okulların kendileri mi istiyor, madem bu kadar tepki var o okullara proje okul dayatması yapılmasın…

“Ne dayatması Nagehan Hanım aksine, biz kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine sayıyı azaltmaya çalışıyoruz. Okullar kendileri başvuruyor, proje okul olmanın belli kriterleri var, onları sağlayıp sağlamadıklarına bakılarak bizim kurulumuz listeye alıyor ya da almıyor.”

"6000 KİŞİ İÇİN BÖYLE BİR KAOSA YOL AÇAMAM"

N.A.: Peki madem böyle bir tartışma var, MEB bu atamaları neden öne alınmış tarihte değil de diğer öğretmen atamaları ile birlikte haziranda yapmayı yeniden değerlendirmiyor?

"Ben 1 milyon 200 bin kişiyi yönetmekle yükümlüyüm, önceden alınmış bir karar ve açıklanmış bir takvim var, 6000 kişi için böyle bir kaosa yol açamam, o başka sorunları doğurur. Kaldı ki okullarda ve öğretmenlerde değil sorun, siyaset bunu kaşıyor.”