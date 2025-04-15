EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

Öğretmen atamaları tartışılırken Bakan Tekin'den gündem yaratacak proje okul çıkışı! "Böyle bir kaosa yol açamam"

Türkiye proje okul uygulaması kapsamında gerçekleşen öğretmen atamalarını konuşuyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yükselen tepkilere yanıt verirken "Siyasi görüşü nedeniyle öğretmenler sürgüne mi gönderiliyor? Protestolara katılanlara göz dağı mı veriliyor?" sorularını da cevapladı. Tekin, 'dayatma' iddiasına verdiği "Biz kimsenin başına silah dayamıyoruz" yanıtıyla da dikkat çekti.

Öğretmen atamaları tartışılırken Bakan Tekin'den gündem yaratacak proje okul çıkışı! "Böyle bir kaosa yol açamam"
Hazar Gönüllü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in proje okullarında görev süreleri dolan öğretmenlerle ilgili dün yaptığı açıklama çok konuşuldu. Bakan Tekin, 2020'de çıkan yönetmelikle 4 yılın sonunda proje okullarında öğretmenlerin görev sürelerinin sona ereceği, yenileneceği ya da yenilenmeyeceğinin herkes tarafından bilinen bir konu olduğunu söylemişti. Ancak dün birçok lisede öğretmenlerin yerinin değişmesi protesto edildi.

İlginizi Çekebilir

Öğretmenler hakkındaki iddialar gündem olmuştu!

Öğretmenler hakkındaki iddialar gündem olmuştu!

 Bakan Tekin'den 'öğretmen ataması' iddialarına yanıt

Bakan Tekin'den 'öğretmen ataması' iddialarına yanıt

 CHP'li isimden Bakan Tekin'e sert sözler! "O koltuktan kısa süre sonra kalkacaksın"

CHP'li isimden Bakan Tekin'e sert sözler! "O koltuktan kısa süre sonra kalkacaksın"

İSTANBUL’DA LİSE ÖĞRENCİLERİNDEN PROJE OKUL ATAMASINA PROTESTO

Dün İstanbul’un Beşiktaş ve Fatih ilçelerinde ’proje okulu’ statüsündeki liselere yönelik atamalarla ilgili lise öğrencileri protesto gerçekleştirdi.

Ekran görüntüsü 2025-04-15 101931

Üniversite öğrencilerinin de destek verdiği liseli gençler, protesto için Beşiktaş ve Sultanahmet’te toplandı. Gösteride polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Ekran görüntüsü 2025-04-15 101946

Öte yandan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Beşiktaş Meydanı’nda gösteri yapan öğrencilerin yanına geldi. Gösterilerini tamamlayan öğrenciler daha sonra gruplar halinde meydanı terk etti.

Ekran görüntüsü 2025-04-15 101954

BAKAN TEKİN'DEN PROJE OKUL VE ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI

Bakan Yusuf Tekin olup bitenlerle ilgili HaberTürk'ten Nagehan Alçı'nın sorularını yanıtladı. İlgili röportaj şu şekilde:

"VALLA BEN DE ANLAMADIM"

N.A.: Neler oluyor? Siyasi görüşü nedeniyle öğretmenler sürgüne mi gönderiliyor? Protestolara katılanlara gözdağı mı veriliyor?

“Valla ben de anlamakta zorlanıyorum Nagehan Hanım. Biz bunu ta ocak ayında ilan ettik, hatta geçen yıl yapılması gerekiyordu bir yıl erteledik, kaldı ki 38 bin öğretmenin çoğunu yerlerinde tutuyoruz, norm fazlası denen 6000’inin yeri değişecek. Bu öğretmenlerin nereye katıldıkları, siyasi görüşleri vs yüzünden tayin edildikleri vs bu tamamen uydurma.”

AA-20250410-37591029-37591025-MILLI_EGITIM_BAKANI_TEKIN_CORUMDA_KONUSTU

"BAZI ÖĞRETMENLER DAHA ‘İYİ’ DENEN OKULLARDA HAYAT BOYU GÖREV YAPIYOR, BAZILARI TERCİH EDİLMEYEN YERLERDE"

N.A.: "Öğretmenlerin neden illa yer değişmesi gerekiyor, isteyen niçin yerinde kalamıyor?"

Y.T.: “Türkiye’nin dört bir yanında bir sirkülasyon olsa çok daha adil ve sağlıklı işler sistem, bazı öğretmenler daha ‘iyi’ denen okullarda hayat boyu görev yapıyor, bazıları tercih edilmeyen yerlerde… Bu bana doğru gelmiyor. Esasen bir rotasyon sistemi olması gerekir. Ben bunu tartışmak istiyorum önümüzdeki süreçte. Proje okul biraz bunu amaçlıyor.”

N.A.: "Öğretmenler dönem ortasında mı gidecekler?"

“Hayır, bu dönemin sonuna kadar elbette öğretmenlerimiz bulundukları yerlerde görev başında, bu görevlendirme önümüzdeki sonbahardan itibaren yürürlüğe giriyor.”

3231

"KİMSENİN BAŞINA SİLAH DAYAMIYORUZ"

N.A.: Peki proje okul olmayı okulların kendileri mi istiyor, madem bu kadar tepki var o okullara proje okul dayatması yapılmasın…

“Ne dayatması Nagehan Hanım aksine, biz kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine sayıyı azaltmaya çalışıyoruz. Okullar kendileri başvuruyor, proje okul olmanın belli kriterleri var, onları sağlayıp sağlamadıklarına bakılarak bizim kurulumuz listeye alıyor ya da almıyor.”

"6000 KİŞİ İÇİN BÖYLE BİR KAOSA YOL AÇAMAM"

N.A.: Peki madem böyle bir tartışma var, MEB bu atamaları neden öne alınmış tarihte değil de diğer öğretmen atamaları ile birlikte haziranda yapmayı yeniden değerlendirmiyor?

"Ben 1 milyon 200 bin kişiyi yönetmekle yükümlüyüm, önceden alınmış bir karar ve açıklanmış bir takvim var, 6000 kişi için böyle bir kaosa yol açamam, o başka sorunları doğurur. Kaldı ki okullarda ve öğretmenlerde değil sorun, siyaset bunu kaşıyor.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
30 bin öğretmen mi atanacak? Gözler kabine toplantısında 30 bin öğretmen mi atanacak? Gözler kabine toplantısında
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bilimle yükselen gurur...Bilimle yükselen gurur...
30 bin öğretmen mi atanacak? Gözler kabine toplantısında30 bin öğretmen mi atanacak? Gözler kabine toplantısında
Anahtar Kelimeler:
atama Öğretmen okul proje yusuf tekin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Sandıklar kapanmadan seçim sonucunu bilmişti! 'İlk kez açıklıyorum' diyerek elindeki son rakamları duyurdu... İşte AK Parti, CHP ve MHP'nin oy oranları

Sandıklar kapanmadan seçim sonucunu bilmişti! 'İlk kez açıklıyorum' diyerek elindeki son rakamları duyurdu... İşte AK Parti, CHP ve MHP'nin oy oranları

Türkiye mide bulandıran bu olayı konuşuyor! Kaynanasını hamile bırakıp...

Türkiye mide bulandıran bu olayı konuşuyor! Kaynanasını hamile bırakıp...

Uluslararası suç örgütlerine dev operasyon!

Uluslararası suç örgütlerine dev operasyon!

Felaket tahminleri ardı ardına geliyor! 'Çok yakınız' diyerek korkuttu

Felaket tahminleri ardı ardına geliyor! 'Çok yakınız' diyerek korkuttu

Öğretmen atamaları hakkında gündem yaratacak sözler! "Böyle bir kaosa yol açamam"

Öğretmen atamaları hakkında gündem yaratacak sözler! "Böyle bir kaosa yol açamam"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.