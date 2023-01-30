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Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Bakan Özer'den kritik açıklama! MEB 2023 Öğretmen atama takvimi, branş dağılımı ve kontenjanlar!

30.01.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak sorusu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere Eylül'de 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirilmişti. Bakan Özer konuya ilişkin detayları aktardı. Birçok kişi internette MEB 2023 Öğretmen atama takvimi, branş dağılımı, kontenjanlar gibi konu başlıklarını araştırıyor. Peki, öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Bakan Özer'den kritik açıklama! MEB 2023 Öğretmen atama takvimi, branş dağılımı ve kontenjanlar!

Öğretmen atamalarının ne zaman olacağı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2023 öğretmen atamaları ile ilgili yaptığı açıklamada yeni öğretmen istihdamları olacağını vurguladı. MEB 2023 Öğretmen atama takvimi, branş dağılımı, kontenjanlar gibi konu başlıkları arama motorlarında araştırılmaya devam ediliyor. Peki, öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

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ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen atamaları ile ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapıldı.

Bakan Özer, yaptığı açıklamada "Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl ilk atama tercihleri 21-26 Ocak tarihleri arasında yapılmıştı.

2023 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Bakan Özer yaptığı açıklamada "2023 öğretmen atamasında rehber öğretmenlerimizi her okulda en az bir tane rehber öğretmen olacak şekilde öncelik vermeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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