Öğretmen dizisi 2. bölüm 1. fragman: Tuğrul öldü mü?

Fox TV’nin yeni dizisi Öğretmen, diziseverlerin gündemine bomba gibi düştü. Dizinin ilk bölümünde öğrencilerini rehin alan Akif öğretmen Rüya’yı intihara işten, doping iftirasını atan kişiyi öğrenmek için öğrencilerine akşama kadar süre tanımıştı. Peki yeni bölümde neler olacak. İşte Öğretmen dizisi 2. bölüm 1. fragmanı ve fragmandan dikkat çeken anlar...

ÖĞRETMEN 2. BÖLÜM 1. FRAGMANI

Öğrenciler Tuğrul’un ölmemiş olabileceğinden şüpheleniyor. Onu bulmak için harekete geçiyorlar. Bu arada Komiser Yılmaz, Akif Öğretmen’le konuşarak amacını anlamaya çalışıyor. Komiser Yılmaz, Akif Öğretmen’i konuşturabilecek mi?

Fragmandaki en dramatik an ise Akif Öğretmen’in çocukları karşısına aldığı kısım. Akif öğretmen ben ve sen olunabilmesi için biz olunması gerektiğini insanların anca başkaları ile var olabileceğini söyleyerek öğrencilerden kendisini anlamasını istiyor.

TUĞRUL ÖLMEMİŞ OLABİLİR!

İlk bölümde Akif öğertmen anlaşmanın bozulduğunu söyleyerek bir kurban seçeceğini söylemiş ve Tuğrul'u seçmişti. Tuğrul'un bıçaklandığı sahne herkesi şok etti. Peki Tuğrul gerçekten öldü mü? Dizinin son sahnesinde Akif öğretmenin gizli bir merdiven ile alt kata indiği ve birine su verdiği görüldü. Merdivende de kan lekeleri vardı. Bu Akif'in su verdiği kişinin Tuğrul olduğu ve Tuğrul'un aslında Akif ile ortak çalıştığı şüphesini uyandırdı.

