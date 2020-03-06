Öğretmen dizisi 2. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Akif ve Metin Müdür nereden tanışıyor?

Mr. Hiiragi’s Homeroom isimli Japon yapımı bir dizinin uyarlaması olan Öğretmen dizisi 11 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 2. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Mr. Hiiragi’s Homeroom isimli Japon yapımı bir dizinin uyarlaması olan Öğretmen dizisi ilk bölümüyle büyük beğeni toplamıştı. İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç, Serkan Keskin, Şerif Erol'un başrollerde oynadığı Öğretmen'in 2. bölümünde Akif'in sır perdesi aralanacak mı?

Öğretmen 2. bölümde, Akif rehin tuttuğu öğrencileri için polisten yemek istiyor. Akif, yemekleri tek kişinin getirmesini ve özel harekatın girdiği yerden okula gelmesini istiyor. Bu tehlikeli görevi ise Metin Müdür üstleniyor. Yemekleri getiren Metin Müdür, Akif'in karşısına çıkıyor. Akif ise 'Hoş geldin Metin müdürüm' diyerek sarılıyor. İkilinin sarılma sahnesi ise kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Birbirlerine bu kadar yakın olan Akif ve Metin Müdür'ün nereden tanıştığı ise merak konusu oldu.

ÖĞRETMEN 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Öğrenciler Tuğrul’un ölmemiş olabileceğinden şüpheleniyor. Onu bulmak için harekete geçiyorlar. Bu arada Komiser Yılmaz, Akif Öğretmen’le konuşarak amacını anlamaya çalışıyor. Komiser Yılmaz, Akif Öğretmen’i konuşturabilecek mi?

