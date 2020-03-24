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Öğretmen dizisi 4. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Zeynep'ten Akif'i şaşırtan sözler: "Bunu benim için yapıyorsan..."

DİZİ HABERLERİ  | 24.03.2020 21:59 | Son Güncelleme

Fox TV'nin reytinglere damga vuran dizisi Öğretmen'in 4. yeni bölümünden 3. fragman yayınlandı. İlker Kaleli, Serkan Keskin ve Serhat Kılıç'ın başrollerde oynadığı Öğretmen dizisinin yeni bölüm fragmanında, hastaneden taburcu olan ancak hafızasını kaybeden Zeynep ile Akif telefonda konuşuyor. Zeynep'in Akif'e "Bunu benim için yapıyorsan yapma. Ne olur o çocukları bırak" demesi dikkat çekiyor. Nişanlı olduklarını hatırlamayan Zeynep'e Akif ise "Çok yakında hatırlayacaksın" yanıtını veriyor.

Mr. Hiiragi’s Homeroom isimli Japon yapımı bir dizinin uyarlaması olan Öğretmen dizisi 25 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 4. bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı. İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç, Serkan Keskin, Şerif Erol'un başrollerde oynadığı Öğretmen'in 4. bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşanacak. Yeni bölüm fragmanında, geçirdiği kazadan sonra uzun süre komada kalan Akif'in nişanlısı Zeynep iyileştikten sonra hastaneden taburcu oluyor. Ancak hafızasını kaybeden ve Akif'i de hatırlamayan Zeynep, Yılmaz Komiser'e "Akif Erdem nişanlımmış ama bana çarptığını hatırlıyorum sadece" diyor.

Öğretmen_4 (1)

Akif ile Zeynep ise telefonda konuşuyor. Akif'e çocukları bırakması için yalvaran Zeynep'in "Biz nişanlı mıydık? Seviyor muydum ben seni hatırlamıyorum. Eğer bu yaptığını benim için yapıyorsan yapma. Çocukları bırak ne olursun" demesi dikkat çekiyor.

Öğretmen_4 (2)

ÖĞRETMEN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Küçükkapı Lisesi’nde beş kişinin ölümünün ardından 12/A sınıfı iyice perişan haldedir ama Akif bir sonraki derse başlamıştır bile. Soru; videoyu Mevsim’in çantasına kimin koyduğudur.

Öğretmen_4 (3)

Ateş suçlu olduğunu itiraf eder ama bunu neden yaptığını anlatmaz. Ateş bunu neden yaptığını anlatmayarak kimleri koruyordur? Diğer yandan, Zeynep hastaneden taburcu olur. Akif’le ilgili birçok soru vardır kafasında.
Öğretmen_4 (4) Yılmaz’la konuşmak için karakola gider ve olayları araştırmaya başlar. Zeynep, 12/A sınıfını Akif Erdem’in elinden kurtarmak için bir şey yapacak mıdır?

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