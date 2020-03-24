Öğretmen dizisi 4. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Zeynep'ten Akif'i şaşırtan sözler: "Bunu benim için yapıyorsan..."

Mr. Hiiragi’s Homeroom isimli Japon yapımı bir dizinin uyarlaması olan Öğretmen dizisi 25 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 4. bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı. İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç, Serkan Keskin, Şerif Erol'un başrollerde oynadığı Öğretmen'in 4. bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşanacak. Yeni bölüm fragmanında, geçirdiği kazadan sonra uzun süre komada kalan Akif'in nişanlısı Zeynep iyileştikten sonra hastaneden taburcu oluyor. Ancak hafızasını kaybeden ve Akif'i de hatırlamayan Zeynep, Yılmaz Komiser'e "Akif Erdem nişanlımmış ama bana çarptığını hatırlıyorum sadece" diyor.

Akif ile Zeynep ise telefonda konuşuyor. Akif'e çocukları bırakması için yalvaran Zeynep'in "Biz nişanlı mıydık? Seviyor muydum ben seni hatırlamıyorum. Eğer bu yaptığını benim için yapıyorsan yapma. Çocukları bırak ne olursun" demesi dikkat çekiyor.

ÖĞRETMEN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Küçükkapı Lisesi’nde beş kişinin ölümünün ardından 12/A sınıfı iyice perişan haldedir ama Akif bir sonraki derse başlamıştır bile. Soru; videoyu Mevsim’in çantasına kimin koyduğudur.