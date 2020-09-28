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Öğretmen dizisi 5. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Öğretmen ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi

DİZİ HABERLERİ  | 28.09.2020 22:06 | Son Güncelleme

Öğretmen dizisinin merakla beklenen 2. sezonundan yeni fragman yayınlandı. İlker Kaleli'nin başrolünde oynadığı Öğretmen dizisinin 5. yeni bölüm 2. fragmanında Akif Hoca ve öğrencilerin bulunduğu koridorda patlayan bomba herkesi korkutuyor. Bombanın ardından ise Zeynep Hoca'nın da ortaya çıkması öğrencileri şoke ediyor. Öğretmen dizisinin yayın tarihi de açıklandı. Sevilen dizinin yayın günü de değişti. İşte Öğretmen dizisi 5. bölüm 2. fragmanı ve yeni sezon yayın tarihi.

İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç, Serkan Keskin, Şerif Erol'un başrollerde oynadığı Öğretmen dizisi son olarak Mart ayında 4. bölümüyle Fox TV'de yayınlanmıştı. Koronavirüs nedeniyle çekimleri iptal edilen Öğretmen dizisi 2. sezonuyla ekranlara dönüyor.

Yeni sezonda Öğretmen'in yayın günü de değişti. İlk 4 bölümü çarşamba akşamları ekrana gelen Öğretmen dizisi artık pazar akşamı yayınlanacak. Öğretmen'in yeni sezonu 11 Ekim Pazar akşamı izleyiciyle buluşacak.

ÖĞRETMEN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Öğretmen dizisinin son bölümü 25 Mart Çarşamba akşamı ekrana geldi. Mr. Hiiragi’s Homeroom isimli Japon yapımı bir dizinin uyarlaması olan Öğretmen dizisinin son bölümünde Yılmaz Komiser, Sur çetesi lideri Kara'nın gizli mekanına baskın düzenledi. Kara tutuklanırken, Yılmaz Komiser ise Akif'i arayarak "İşlem tamam" dedi. Ateş'e müjdeyi veren Akif, "Abdullah Kara tutuklandı. Artık ailen için endişelenmene gerek kalmadı Ateş. Coşkun Bey de annenin durumunu öğrendi ve evinizde yatılı çalışması için hemşire ayarladı" dedi. Ateş ise aldığı bu haberle büyük sevinç yaşadı.
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Akif ise aldığı haberin ardından öğrencilerine her şeyi anlatmaya karar verdi. Akif, "Arkadaşlarınız nerede olduğunu, neden burada olduğunuzu ve bu videoyla ilgili tüm hikayeyi anlatmam lazım. Tuğrul ve..." dedikten sonra aniden fenalaşarak yere düştü ve bayıldı.

Öğrencileri ise Akif'in yere yığılmasıyla büyük şok yaşadı. Peki Akif'e ne oldu?

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ÖĞRETMEN DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?

Hikayenin baş kahramanı olan fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine bir “insanlık dersi” vermek istemektedir. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır.

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Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkapı Lisesi 12A sınıfını rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından kopartır. Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklardır. Ve Akif Öğretmen; çocuklara bir soru sorar; “12A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek’in ölümüne aranızdan kim sebep olmuştur?”

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Rehin alınan gençlerin bu durumdan kurtulmalarının tek bir yolu vardır; doğruyu söylemek!
Çocuklara ve hatta tüm ülkeye “iyi insan” olmanın önemini anlatan, empati kurmayı ve düşünmeyi öğreten Akif Öğretmen’i zamanla anlayacak ve çok sevecek olan öğrenciler; yaptıkları yanlışların farkına varıp son derslerini başarıyla tamamlayacaklardır.
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ÖĞRETMEN DİZİSİ HANGİ OKULDA ÇEKİLİYOR?

Öğretmen dizisi, İstanbul Fatih'te Küçükkapı Lisesi'nde çekiliyor. Küçükkapı Lisesi İstanbul Fatih’te yer alan bir devlet okulu olarak gösteriliyor.

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