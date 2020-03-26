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Öğretmen dizisi 5. yeni bölüm fragman yayınlandı mı? Aniden bayılan Akif'e ne oldu? Öğretmen 4. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 26.03.2020 01:04 | Son Güncelleme

Fox TV'nin reytinglere damga vuran dizisi Öğretmen 4. son bölümüyle ekrana geldi. Öğretmen son bölümde, Akif Öğretmen ile iş birliği yapan Yılmaz Komiser, sur çetesi lideri Abdullah Kara'nın mekanını bastı ve tutukladı. Akif ise öğrencilerine her şeyi anlatmaya karar verdi. Akif, "Arkadaşlarınızın nerede olduğunu, neden burada olduğunu anlatmam lazım. Tuğrul ve..." dedikten sonra aniden bayıldı. Peki Öğretmen'de Akif'e ne oldu? Öğretmen dizisi 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç, Serkan Keskin, Şerif Erol'un başrollerde oynadığı Fox'un sevilen dizisi Öğretmen, 25 Mart Çarşamba akşamı 4. son bölümüyle nefesleri kesti. Mr. Hiiragi’s Homeroom isimli Japon yapımı bir dizinin uyarlaması olan Öğretmen dizisinin son bölümünde Yılmaz Komiser, Sur çetesi lideri Kara'nın gizli mekanına baskın düzenledi. Kara tutuklanırken, Yılmaz Komiser ise Akif'i arayarak "İşlem tamam" dedi.

ÖĞRETMEN'DE AKİF HER ŞEYİ ANLATMAK ÜZEREYKEN BAYILDI

Ateş'e müjdeyi veren Akif, "Abdullah Kara tutuklandı. Artık ailen için endişelenmene gerek kalmadı Ateş. Coşkun Bey de annenin durumunu öğrendi ve evinizde yatılı çalışması için hemşire ayarladı" dedi. Ateş ise aldığı bu haberle büyük sevinç yaşadı.

Akif ise aldığı haberin ardından öğrencilerine her şeyi anlatmaya karar verdi. Akif, "Arkadaşlarınız nerede olduğunu, neden burada olduğunuzu
ve bu videoyla ilgili tüm hikayeyi anlatmam lazım. Tuğrul ve..." dedikten sonra aniden fenalaşarak yere düştü ve bayıldı. Öğrencileri ise Akif'in yere yığılmasıyla büyük şok yaşadı. Peki Akif'e ne oldu?

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ÖĞRETMEN 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Öğretmen dizisinin 1 Nisan Çarşamba akşamı ekrana gelmesi planlanan 5. yeni bölüm fragmanı ise Fox TV tarafından henüz yayınlanmadı. Koronavirüs salgını nedeniyle dizi çekimlerinin iptal edildi. Bu nedenle Öğretmen dizisinin yeni bölümünün ekrana gelip gelmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.
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ÖĞRETMEN SON BÖLÜM ÖZETİ

Küçükkapı Lisesi’nde beş kişinin ölümünün ardından 12/A sınıfı iyice perişan haldedir ama Akif bir sonraki derse başlamıştır bile. Soru; videoyu Mevsim’in çantasına kimin koyduğudur. Ateş suçlu olduğunu itiraf eder ama bunu neden yaptığını anlatmaz.
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Diğer yandan, Zeynep hastaneden taburcu olur. Akif’le ilgili birçok soru vardır kafasında. Yılmaz’la konuşmak için karakola gider ve olayları araştırmaya başlar.
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