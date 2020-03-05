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Öğretmen dizisi ilk bölümüyle hayran bıraktı! Reytinglerde kaçıncı oldu? Öğretmen 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 05.03.2020 21:12 | Son Güncelleme

Yapımcılığını MEDYAPIM ile MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu’nun oturduğu, senaryosunu Merve Girgin’in kaleme aldığı, uygulayıcı yapımcılığını Suzan Sümeli’nin yürüttüğü Öğretmen dizisi ekrana gelen ilk bölümüyle izleyiciyi hayran bıraktı. İlker Kaleli'nin başrolünde oynadığı Öğretmen dizisinin 2. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Öğretmen dizisi 4 Mart Çarşamba ekrana gelen ilk bölümüyle AB hedef kitlede 10,16 reyting ve 23,87 share alarak büyük başarıya imza attı. “Öğretmen” aynı zamanda Twitter’ın hem dünya, hem Türkiye gündeminin 1. sırasına yerleşti, binlerce olumlu yorum aldı.

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Güçlü oyuncu kadrosunda İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç, Serkan Keskin, Şerif Erol gibi isimlerin yer aldığı ve uzun soluklu olacağının sinyallerini veren iddialı dizi “Öğretmen”, her Çarşamba saat 20.00’de yeni bölümüyle FOX’ta.
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ÖĞRETMEN 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Öğrenciler Tuğrul’un ölmemiş olabileceğinden şüpheleniyor. Onu bulmak için harekete geçiyorlar. Bu arada Komiser Yılmaz, Akif Öğretmen’le konuşarak amacını anlamaya çalışıyor. Komiser Yılmaz, Akif Öğretmen’i konuşturabilecek mi?
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Fragmandaki en dramatik an ise Akif Öğretmen’in çocukları karşısına aldığı kısım. Akif öğretmen ben ve sen olunabilmesi için biz olunması gerektiğini insanların anca başkaları ile var olabileceğini söyleyerek öğrencilerden kendisini anlamasını istiyor.

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TUĞRUL ÖLMEMİŞ OLABİLİR!

İlk bölümde Akif öğertmen anlaşmanın bozulduğunu söyleyerek bir kurban seçeceğini söylemiş ve Tuğrul'u seçmişti. Tuğrul'un bıçaklandığı sahne herkesi şok etti. Peki Tuğrul gerçekten öldü mü? Dizinin son sahnesinde Akif öğretmenin gizli bir merdiven ile alt kata indiği ve birine su verdiği görüldü. Merdivende de kan lekeleri vardı. Bu Akif'in su verdiği kişinin Tuğrul olduğu ve Tuğrul'un aslında Akif ile ortak çalıştığı şüphesini uyandırdı.

ÖĞRETMEN DİZİSİ HANGİ YABANCI DİZİDEN UYARLAMA?

Öğretmen dizisi orijinal adı 3 Nen A Kumi: Ima kara Mina-san wa, Hitojichi Desu, İngilizce adı Mr. Hiiragi’s Homeroom olan Japon yapımı bir diziden uyarlama. 2019’da başlayan ve 10 bölüm yayımlanan dizinin IMDB puanı 7,4.

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ÖĞRETMEN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Hikayenin baş kahramanı olan fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine bir “insanlık dersi” vermek istemektedir. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır.

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Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkapı Lisesi 12A sınıfını rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından kopartır. Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklardır. Ve Akif Öğretmen; çocuklara bir soru sorar; “12A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek’in ölümüne aranızdan kim sebep olmuştur?”

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Rehin alınan gençlerin bu durumdan kurtulmalarının tek bir yolu vardır; doğruyu söylemek!
Çocuklara ve hatta tüm ülkeye “iyi insan” olmanın önemini anlatan, empati kurmayı ve düşünmeyi öğreten Akif Öğretmen’i zamanla anlayacak ve çok sevecek olan öğrenciler; yaptıkları yanlışların farkına varıp son derslerini başarıyla tamamlayacaklardır.

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