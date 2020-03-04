Öğretmen dizisi konusu nedir? İlker Kaleli'nin dizisi Öğretmen'in oyuncuları kimler?

FOX TV'nin yeni dizisi Öğretmen seyirci karşısına çıkmak için gün sayıyor. Yapımcılığını MEDYAPIM ve MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Koray Kerimoğlu’nun yaptığı dizinin başrolerinde İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin ve Şerif Erol yer alıyor. Ünlü oyuncu İlker Kaleli ise dizide Akif isimli bir lise öğretmenini canlandırıyor.

ÖĞRETMEN DİZİSİ ZORBALIK KONUSUNA DİKKAT ÇEKECEK

Son dönemde gençler arasında yaygınlaşan bir sorun olan zorbalık konusuna da dikkat çekecek Öğretmen dizisinin 1. bölüm fragmanında, okulda bomba patlayınca, Akif Öğretmen’in “Değişin” dediği öğrencileri üzerindeki planının ne olduğu daha da büyük merak konusu oldu.

Dizinin başrollerinden Afra Saraçoğlu diziyle ilgili, “Öğretmen dizisi, insanları gerçeğe varmaları için sormaya soruşturmaya davet ediyor, kişiler ve durumlara dair ilk yargıların ne kadar yanıltıcı olabilecegini ortak bir vicdan yaratarak göstermeye çalışıyor.” dedi.

İdealist lise öğretmeni Akif’in öğrencilerine ve topluma, günümüzde kaybedilen değer olan erdemi tekrar aşılama çabasında yaptığı stratejik planı ve bu yönde gelişen olayları konu alan “Öğretmen” dizisinin tanıtımında bir öğretmenin öğrencilerine çaresizce "değişin" diye yalvarışı dikkatleri çekti.