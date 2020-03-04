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Öğretmen dizisi konusu nedir? İlker Kaleli'nin dizisi Öğretmen'in oyuncuları kimler?

DİZİ HABERLERİ  | 04.03.2020 02:55 | Son Güncelleme

Fox TV'nin yeni dizisi Öğretmen çarpıcı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. 4 Mart Çarşamba akşamı 1. bölümüyle Fox TV'de ekrana gelecek olan Öğretmen dizisinde İlker Kaleli başrolde oynuyor. Peki Öğretmen dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Öğretmen 1. bölüm fragmanı.

FOX TV'nin yeni dizisi Öğretmen seyirci karşısına çıkmak için gün sayıyor. Yapımcılığını MEDYAPIM ve MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Koray Kerimoğlu’nun yaptığı dizinin başrolerinde İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin ve Şerif Erol yer alıyor. Ünlü oyuncu İlker Kaleli ise dizide Akif isimli bir lise öğretmenini canlandırıyor.

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ÖĞRETMEN DİZİSİ ZORBALIK KONUSUNA DİKKAT ÇEKECEK

Son dönemde gençler arasında yaygınlaşan bir sorun olan zorbalık konusuna da dikkat çekecek Öğretmen dizisinin 1. bölüm fragmanında, okulda bomba patlayınca, Akif Öğretmen’in “Değişin” dediği öğrencileri üzerindeki planının ne olduğu daha da büyük merak konusu oldu.

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Dizinin başrollerinden Afra Saraçoğlu diziyle ilgili, “Öğretmen dizisi, insanları gerçeğe varmaları için sormaya soruşturmaya davet ediyor, kişiler ve durumlara dair ilk yargıların ne kadar yanıltıcı olabilecegini ortak bir vicdan yaratarak göstermeye çalışıyor.” dedi.

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İdealist lise öğretmeni Akif’in öğrencilerine ve topluma, günümüzde kaybedilen değer olan erdemi tekrar aşılama çabasında yaptığı stratejik planı ve bu yönde gelişen olayları konu alan “Öğretmen” dizisinin tanıtımında bir öğretmenin öğrencilerine çaresizce "değişin" diye yalvarışı dikkatleri çekti.

Tanıtımda son dönemde gençler arasında yaygınlaşan bir sorun olan zorbalığa karşı dikkat çekilmesi ve böyle bir sosyal meseleye değinilmesi üzerine çok sayıda olumlu yorum yapıldı.

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BAŞROL OYUNCULARI ÖĞRETMEN DİZİSİNİ ANLATTI

Çekimleri İstanbul’da devam eden dizinin başrol oyuncusu İlker Kaleli yeni projesi ile ilgili “Bu yüzyılın insanına, hepimize, içinde kaybolup gittiğimiz hayatlarımızda artık sesini duymadığımız, gözden düşmüş vicdanın, kalbin ve iyi olmanın dersini veren bir garip öğretmen, bir deli düzen ve arasında yalpayıp duran kör hayatlar... Gördüğüm en güzel “insan olma” derslerinden..” dedi.

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Başarılı oyuncu Ceren Moray ise “Bu harika hikayenin bir parçası olmaktan dolayı son derece heyecanlıyım. Kendi seyircisini yaratacak olması Öğretmen’i daha da özel kılıyor, böyle özel, soluksuz bir hikayeyi paylaşacak olmak hepimiz için mutluluk verici.” şeklinde duygularını ifade etti.

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ÖĞRETMEN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Hikayenin baş kahramanı olan fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine bir “insanlık dersi” vermek istemektedir. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır.

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Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkapı Lisesi 12A sınıfını rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından kopartır. Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklardır. Ve Akif Öğretmen; çocuklara bir soru sorar; “12A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek’in ölümüne aranızdan kim sebep olmuştur?”

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Rehin alınan gençlerin bu durumdan kurtulmalarının tek bir yolu vardır; doğruyu söylemek!
Çocuklara ve hatta tüm ülkeye “iyi insan” olmanın önemini anlatan, empati kurmayı ve düşünmeyi öğreten Akif Öğretmen’i zamanla anlayacak ve çok sevecek olan öğrenciler; yaptıkları yanlışların farkına varıp son derslerini başarıyla tamamlayacaklardır.

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