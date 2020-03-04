Öğretmen dizisindeki Gizem karakteri kimdir? Gizem’in gerçek adı ne?

Öğretmen dizisi, bu akşam yayınlanan ilk bölümüyle gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren Öğretmen dizisinin oyuncu kadrosunda İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç ve Serkan Keskin gibi oyuncular rol alıyor. Öğretmen dizisinin en çok merak edilen karakterlerinden biri de, 12-A öğrencilerinden biri olan Gizem.

ÖĞRETMEN DİZİSİNİN OYUNCUSU GİZEM KİMDİR?

Rüya’nın intiharı sonrasında sınıfta herkes umursamaz halde olsa Gizem bu durumu en çok önemseyen kişi olur. Zeynep Hoca’nın resmini görünce şaşıran Gizem, Akif Hoca ile yüzleşecek olan isimlerden biri olacak.

ÖĞRETMEN DİZİSİNDEKİ GİZEM’İN GERÇEK ADI VE YAŞI

Öğretmen dizisinin önemli karakterlerinden biri olan Gizem’i canlandıran kişi Afra Saraçoğlu’dur. 1998 doğumlu olan genç oyuncuyu ilk olarak Özcan Deniz keşfetti.

Eskişehir Anadolu Üniversite öğrencisi iken onu keşfeden Deniz, başrolünde oynadığı “İkinci Şans” adlı sinema filminde rol almasını sağladı. Bu filmde Nurgül Yeşilçay’ın kızı olan Çiçek karakterine hayat veren Saraçoğlu, daha sonra “Kötü Çocuk” adlı film ile kariyerine devam etti.