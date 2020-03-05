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Öğretmen dizisinin Zeynep Öğretmen'i Ceren Moray kimdir? Ceren Moray kaç yaşında ve nereli?

DİZİ HABERLERİ  | 05.03.2020 01:32 | Son Güncelleme

Öğretmen dizisinin başrol oyuncularından, Zeynep Öğretmen’i canlandıran Ceren Moray dizinin yayınlanmasıyla beraber yeniden gündem oldu. En son 'Avlu' dizisinde karşımıza çıkan Ceren Moray kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Öğretmen dizisinin Zeynep Öğretmen'i Ceren Moray kimdir? Ceren Moray kaç yaşında ve nereli?

Öğretmen dizisi ilk bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Haftalarca yayınlanan merak uyandıran fragmanlardan sonra izleyicinin yoğun ilgilisiyle yayınlanan dizi, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Dizinin başrollerini İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin ve Şerif Erol paylaşıyor. Ceren Moray, Öğretmen dizisinde Akif hocanın sevdiği Zeynep öğretmene hayat vereceği açıklandıktan sonra Moray hayranları internette araştırmalarına hız verdi. Son olarak Star Tv ekranlarında yayınlanan Avlu dizisinde Azra karakterine hayat veren Moray yıldızı parlayan bir oyuncu olarak dikkat çekmektedir.

Zeynep hoca Akif hocanın aşık olduğu kadındır. Zeynep’te Akif’e aşıktır; ancak yaşanan kaza sonrası Zeynep komaya girer ve 6 ay komada kalır. Okulda yaşananlardan sonra izleyiciler Zeynep öğretmenle, Akif hocanın aşkını merak eder oldu.

CEREN MORAY (ZEYNEP ÖĞRETMEN) KİMDİR?

Ceren Moray, 5 Haziran 1985'te Diyarbakır’da memur bir ailenin tek çocuğu olarak doğdu. Aslen Diyarbakırlıdır. Doğumundan birkaç yıl sonra ailesi ile birlikte İstanbul’a taşınan ve İstanbul’da büyüyen ünlü oyuncu, uzun süre Pera Güzel Sanatlar’da eğitim aldı. Ardından 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünü kazanmış ve 2009 yılında mezun olmuştur. Başrollerinde Levent Üzümcü ve Müjde Ar gibi isimlerin bulunduğu Serseri Aşıklar dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Ceren Moray, 2007-2010 yılları arasında yayınlanan Kavak Yelleri dizisinde “Su” karakterine hayat verdi ve tanınan bir yüz oldu.

Esas çıkışını 2014 yapımı O Hayat Benim adlı dizi ile yaptı. Dizide Efsun karakterini canlandıran ve dizinin başrolü haline gelen Ceren Moray, performansı ile bütün dikkatleri üzerine çekti.
Star TV’de iki sezon yayınlanan Avlu adlı dizide Azra Kaya karakterine hayat verdi. 2017'nin Eylül ayında Fransız sevgilisi Nico Burn ile Bodrum’da nikah masasına oturan Ceren Moray, 1.61 metre boyunda, 42 kilo ve İkizler burcudur.

Ceren Moray şimdilerde FOX Tv'nin yeni dizisi Öğretmen'de Zeynep Öğretmeni canlandırıyor.


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