ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2023 Öğretmen il içi yer değiştirme sonuç sorgulama ekranı

Öğretmenler için il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuru sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. İl içi yer değiştirme başvurusunun nasıl öğrenileceği merak ediliyor. Öğretmen il içi ihtiyaç listesine göre gerçekleştirilen il içi yer değiştirme sonuçlarının detaylarına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. İşte öğretmen il içi tayin sonuç sorgulama ekranı...

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 yılı öğretmen il içi tayin sonuçlarının 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacağını duyurdu. Sonuçlar, MEB'in internet sitesinden ilan edildi.

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İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU TARİHLERİ

İller arası isteğe bağlı yer değişiklikiği başvuruları 28 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Başvuru işlemleri 2 Ağustos saat 16.00'da sona erecek.



