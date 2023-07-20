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  4. ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2023 Öğretmen il içi yer değiştirme sonuç sorgulama ekranı

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2023 Öğretmen il içi yer değiştirme sonuç sorgulama ekranı

20.07.2023 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmen il içi yer değiştirme başvuru sonuçları merak ediliyor. İl içi ihtiyaç listesi toplam 53 ilde yayımlanmıştı. Kontenjan bilgilerine göre başvurularını gerçekleştirecek olan öğretmenler, il içi yer değiştirme ihtiyaç listelerini baz alarak başvurularını gerçekleştirdi. MEB takvimine göre öğretmen il içi tayin başvuruları açıklandı. Peki, Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

Öğretmenler için il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuru sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. İl içi yer değiştirme başvurusunun nasıl öğrenileceği merak ediliyor. Öğretmen il içi ihtiyaç listesine göre gerçekleştirilen il içi yer değiştirme sonuçlarının detaylarına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. İşte öğretmen il içi tayin sonuç sorgulama ekranı...

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 yılı öğretmen il içi tayin sonuçlarının 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacağını duyurdu. Sonuçlar, MEB'in internet sitesinden ilan edildi.

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İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU TARİHLERİ

İller arası isteğe bağlı yer değişiklikiği başvuruları 28 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Başvuru işlemleri 2 Ağustos saat 16.00'da sona erecek.


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