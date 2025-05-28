Öğretmen iller arası yer değiştirme başvurusu başlıyor! 2025 il dışı atama süreci...

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusunu yayımladı. Buna göre, kadrolu öğretmenler için yer değiştirme başvuruları 28 Mayıs Çarşamba günü başlayıp ve 2 Haziran Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecek.

Başvurular, MEBBİS (mebbis.meb.gov.tr) ve Personel Genel Müdürlüğü (personel.meb.gov.tr) internet adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu aracılığıyla sistem üzerinden yapılabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI VE SÜREÇ

Başvuru yapacak öğretmenlerin görev sürelerinin hesabında 31 Aralık 2025 tarihi esas alınacak.

Yer değiştirme başvurusu, yalnızca Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenler için geçerli olacak.

Atamalar 3 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ataması yapılan öğretmenler, yeni görev yerlerine geçiş için 27 Haziran 2025 tarihinden itibaren ilişik kesme işlemlerini başlamıştı.

Detaylı bilgi ve başvuru süreci için mebbis.meb.gov.tr ve personel.meb.gov.tr adresleri ziyaret edilebilir.