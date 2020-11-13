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Öğretmen ne zaman bitiyor? Öğretmen dizisi 9. ve final bölümü fragmanı yayınlandı!

13.11.2020 22:42 | Son Güncelleme:
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Fox TV'de yayınlanan Öğretmen dizisi final ekrana veda ediyor. Fox TV'nin başrollerinde İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç, Serkan Keskin ve Şerif Erol'un yer aldığı dizisi Öğretmen'in 9. ve final bölümünün fragmanı yayınlandı. Peki Öğretmen dizisi nasıl bitecek? İşte Öğretmen final bölümü konusu ve fragmanı.

Fox TV'nin başrollerinde İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç, Serkan Keskin ve Şerif Erol'un yer aldığı dizisi Öğretmen final yapıyor. Öğretmen dizisinin 15 Kasım Pazar akşamı ekrana gelecek olan 9. bölüm ve final bölümünün detayları belli oldu.

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ÖĞRETMEN DİZİSİ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Akif’in artık son dersini verme vakti gelmiştir. Şimdiye dek her yaptığı: öğrencilerini rehin alarak bütün ülkenin dikkatini çekmesi, Zeynep ve Rüya’nın başına gelenlerin sorumlularının ortaya çıkarması ve verdiği tüm dersler, hepsi onu bu âna getirmiştir.

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Ve Akif bu son dersini verebilmek için her şeyi göze alır: canını vermeye bile.

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Fakat şimdiye dek hayatına dokunduğu kimse Akif’i kaybetmeye hazır değildir.

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