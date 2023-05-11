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Öğretmen, öğrenci ve hayırseverler el birliğiyle köy okulunu güzelleştirdi

11.05.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Tavas ilçesindeki bir okulun kullanılmayan sınıfları; öğretmen, öğrenci, hayırseverlerin desteğiyle fen laboratuvarı, tiyatro salonu, robotik kodlama atölyesi ve kütüphane olarak hazırlandı.

Tavas'a yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Kızılcabölük Mahallesi'nde bulunan Atatürk Ortaokulu'na 3 yıl önce müdür olarak Özay Genç, kullanılmayan sınıfları tekrar öğrencilerin istifadesine sunmak amacıyla çalışma başlattı.

İlk başta öğrenci ve öğretmenlerin de yardımıyla sınıfları ve binanın dış cephesini boyayan Genç, okulu eğitim ve öğretim yılına hazır hale getirdi.

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV), okul aile birliği, kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de destekleriyle atıl durumdaki sınıflar fen laboratuvarı, tiyatro salonu, robotik kodlama atölyesi ve kütüphaneye dönüştürüldü.

Yenileme çalışmalarının ardından 5 sınıfta 109 öğrencisi bulunan okul, modern bir eğitim yuvasına dönüştü.

Okulun müdürü Özay Genç, AA muhabirine, okulda üç sene önce göreve başladığını, ilk olarak öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim alması için ihtiyaçları belirlediğini söyledi.

Okulda fen laboratuvarına ihtiyacın olduğunu, onu da bir vakıf sayesinde çözdüklerini anlatan Genç, "Çocuklarımızın deneyerek öğrenebileceği bir ortam yoktu. Atıl bir sınıfımız vardı. Okul aile birliğimiz KAHEV ile iletişime geçti. Projemizi gönderdik bizi maddi olarak desteklediler. İşçilik olarak tamamen öğretmen, müdür yardımcısı, hizmetlisiyle beraber tüm işleri birlikte yaptık." dedi.

Genç, Bakanlığın desteğiyle okula içinde 3 bin kitabın olduğu bir kütüphane kazandırdıklarını belirtti.

Tiyatro salonunda da sosyal bilgiler öğretmeninin aracılığıyla sahne oluşturduklarını dile getiren Genç, şunları kaydetti:

"Sandalyelerimizi temin ettik, ışıklandırmamızı yaptık. Mesleğine ve öğrencilerine aşık öğretmen kadromuz var. Velilerimiz de hayırseverlerimiz de her zaman destekliyor. Dıştan belki köy okuluyuz ama içeriden baktığınızda bir kolej okulu gibi öğrencilerimizin ulaşabileceği her şeyimiz var. Öğrencilerimiz bizim için çok kıymetli. Onlara en iyi eğitimi vermek için elimizden geleni yapıyoruz."

Fen bilimleri öğretmeni Ali Osman Akın ise öğrencilerinin ilk defa tam donanımlı bir laboratuvarda ders gördüğü için mutlu olduğunu ifade etti.

Modern bir laboratuvarda ders anlatmanın büyük bir ayrıcalık olduğunu belirten Akın, "Burası çok kötü durumdaydı. Emek verince, mücadele edince, birlik olunca bir bütçe planlamasıyla güzelleşti. Hepimiz katkı sunmaya çalıştık. Mesai saatleri dışında çalışarak burada bu ortamı oluşturmaya çalıştık. Öğrencilerimizin gözündeki o şevkin arttığını görmek bizim için güzeli oldu." diye konuştu.

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