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Öğretmenden kavga eden öğrencilere 'kemerli' müdahale

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İLGİNÇ HABERLER  | 04.06.2019 15:52 | Son Güncelleme

Meksika'da bir öğretmen, kavga eden iki öğrenciyi kemerle vurarak ayırdı. Öğretmenin bu hamlesi bir başka öğrenci tarafından kayda alındı.

Olay, Meksika'nın Chiapas eyaletinde yer alan Ocosingo şehrindeki bir okulda meydana geldi. Bir görgü tanığı tarafından kayda alınan görüntülerde, iki öğrencinin kavga ettiği görülüyor.

Kavga eden öğrenciler birbirlerini yumruklayıp, tekme atıyor.

Öğrencilerin kavga ettiğini gören bir öğretmen ise hemen öğrencilerin yanına giderek onlara kemerle vurarak, öğrencileri ayırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika okul Kemer öğretmen

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