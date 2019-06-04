Öğretmenden kavga eden öğrencilere 'kemerli' müdahale

Olay, Meksika'nın Chiapas eyaletinde yer alan Ocosingo şehrindeki bir okulda meydana geldi. Bir görgü tanığı tarafından kayda alınan görüntülerde, iki öğrencinin kavga ettiği görülüyor.
Kavga eden öğrenciler birbirlerini yumruklayıp, tekme atıyor.
Öğrencilerin kavga ettiğini gören bir öğretmen ise hemen öğrencilerin yanına giderek onlara kemerle vurarak, öğrencileri ayırıyor.
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