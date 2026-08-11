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YÖK tamamen değiştirdi: İstanbul'daki üniversiteler için yeni karar!

2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da düzenlenecek olması nedeniyle kentteki üniversitelerin akademik takvimlerinde değişikliğe gidildi. YÖK'ün talebiyle yapılan düzenleme kapsamında bahar dönemi dersleri nisan sonunda tamamlanacak.

YÖK tamamen değiştirdi: İstanbul'daki üniversiteler için yeni karar!
Çiğdem Berfin Sevinç

Avrupa'nın başarılı sporcularını buluşturacak 2027 Avrupa Oyunları, 16-27 Haziran 2027 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Organizasyon nedeniyle İstanbul'da eğitim veren üniversitelerin 2026-2027 akademik takvimleri yeniden düzenlendi. Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) talebi doğrultusunda alınan kararla akademik yıl yaklaşık bir ay erken tamamlanacak.

Düzenlemenin yalnızca 2026-2027 akademik yılı için uygulanacağı belirtildi. Eğitim kalitesinin ve laboratuvar çalışmalarının aksatılmaması şartıyla dönemlik ders süreleri de yeniden planlandı.

YÖK tamamen değiştirdi: İstanbul daki üniversiteler için yeni karar! 1

DERS SÜRESİ 12 HAFTAYA DÜŞÜRÜLDÜ

Yeni düzenlemeyle üniversitelerde normalde 14 hafta olan dönemlik ders süresi 12 haftaya indirildi. Müfredatın eksiksiz tamamlanabilmesi için bazı üniversiteler güz döneminin başlangıç tarihini de öne çekti.

BAHAR DÖNEMİ NİSAN AYINDA SONA ERECEK

İstanbul Bilgi Üniversitesi, akademik takvimde yapılan değişiklikle ilgili açıklama yayımladı. Üniversite, 2026-2027 güz döneminde ders kayıtları ve yarıyıl başlangıcının bir hafta öne çekildiğini duyurdu.

Üniversitenin yeni takvimine göre bahar yarıyılındaki son ders tarihi 25 Nisan 2027 olarak belirlendi.

YÖK tamamen değiştirdi: İstanbul daki üniversiteler için yeni karar! 2

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde de akademik takvim değişti. Geçen yıl 15 Haziran olarak belirlenen bahar yarıyılı final sınavlarının başlangıcı, 2027'de 3 Mayıs olarak açıklandı.

Türk-Alman Üniversitesi'nde ise bahar yarıyılındaki derslerin 30 Nisan 2027'de sona ereceği duyuruldu.

Böylece İstanbul'daki üniversitelerde öğrenciler, 2027 Avrupa Oyunları öncesinde bahar dönemi eğitimlerini tamamlamış olacak.

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YÖK İstanbul Oyun Avrupa Olimpiyat Oyunları üniversite
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