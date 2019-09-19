Mynet Trend

Öğretmeni yüzünden intihar etti!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 19.09.2019 09:45 | Son Güncelleme

Pek çok ülkede kadınların regl olması hala bir tabu. Birçok kadın bu dönemlerde yaşatılan baskıdan dolayı "utanç" hissediyor.

Kadınların regl olması dünyanın birçok yerinde aşılamayan durumlardan biri. Özellikle bazı Afrika ve Uzak Doğu ülkelerinde regl bir hastalık olarak değerlendiriliyor. Maalesef ne kadınlar ne de erkekler bu konuda yeterli bilgiye sahip. Hatta Hindistan, Kenya gibi ülkelerin kırsal kesimlerinde kadınlar ped kullanımını bir yana ped varlığından bile bi haber. Bu durum da genç kızların regl dönemlerinde ped kullanamadıkları için okula gidememesine neden oluyor. Regl durumunu bir tabu olarak görüyor ve bundan utanç duyuyorlar. Ancak son derece normal olan bu durumun fark edilmesi gerek okullarda gerekse ailede bu konu hakkında genç kızlara bilgi verilmesi ve anlayışlı olunması gerekiyor. Şimdi anlatacağımız olay da bu durumun ne kadar önemli olduğunun bir kanıtı. Kenya’da yaşayan 14 yaşındaki bir kız okulda regl oldu, yanında ped olmadığı için de regl kanı eteğine bulaştı. Öğretmeni ise ona “pis” olduğunu söyledi. Genç kız ise bu duruma içerledi ve olayın yaşandığı akşam intihar etti.

OKULDA REGL OLDU

Kenya’da başkent Nairobi’nin yaklaşık 150 mil kuzeybatısında bulunan Bomet İlçesi’nde okula giden 14 yaşındaki bir kız sabah saatlerinde okulda regl oldu. Yanında ped olmayan genç kızın regl kanı, okul üniformasına bulaştı.

ONU SINIFTAN ATTI

Aslında Kenya’da 2017 yılında alınan bir kararla ülke genelindeki devlet okullarının tümünde kız çocuklarına ücretsiz olarak ped dağıtılıyor. Temel Eğitim Yasası kapsamında zorunlu kılınan bu duruma rağmen, bazı kurumlar atlandı. Genç kızın okulu da bunlardan biriydi. Genç kız sınıfına girdiğinde ise öğretmeni ona “pis” diyerek onu sınıftan attı. Bunun ardından genç kız eve giderek annesine durumu anlattı ve günün ilerleyen saatlerinde ise intihar etti.

İLK REGLİSİYDİ

Kızın annesi Beatrice Koech; “Kızının ilk reglisi olduğunu ve bu nedenle yanında ped bulunmadığını” söyledi. Olayın ardından Kenya hükümetindeki kadın milletvekilleri protesto başlattı. 2017’de alınan kararla devlet okullarının tümünde kız çocuklarına ücretsiz ped dağıtılmasındaki zayıf uygulama da gündeme geldi.

OKUL GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Kızın ölümünün ardından soruşturma başlatılırken, yerel basında çıkan haberlere göre Kabiangek’te 200’den fazla veli okulun dışında protesto düzenledi. Olayların ardından okul geçici olarak kapatıldı.

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!
Ailesi paylaştı! Videosu rekor kırdıAilesi paylaştı! Videosu rekor kırdı
Şok saldırı! Neye uğradığını şaşırdıŞok saldırı! Neye uğradığını şaşırdı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
REGL kadınlarda adet dönemi

En Çok Okunan Trend Haberler

Tuğçe Kazaz'ın Atatürk paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Tuğçe Kazaz'ın Atatürk paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İmamoğlu açıkladı! TRT dizisine 25 milyon TL aktarılmış! İşte o dizi...

İmamoğlu açıkladı! TRT dizisine 25 milyon TL aktarılmış! İşte o dizi...

Maça damga vuran o an! Muslera hayat kurtardı

Maça damga vuran o an! Muslera hayat kurtardı

Bu görüntüler sayesinde serbest kaldı

Bu görüntüler sayesinde serbest kaldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kokular artınca ortaya çıktı! Yüzlerce fareyle yaşıyor

Kokular artınca ortaya çıktı! Yüzlerce fareyle yaşıyor

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Uçak, okyanusa çakıldı! O anlar kamerada

Uçak, okyanusa çakıldı! O anlar kamerada

Sesleri duydu, yardıma koştu

Sesleri duydu, yardıma koştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otizmli çocuğun şarkısını 1 milyon kişi izledi

Ailesi paylaştı! Videosu rekor kırdı

Trafikte şoke eden saldırı! Sürücüye fişek tabancasıyla ateş etti

Şok saldırı! Neye uğradığını şaşırdı

Polonya’da piyaniste piyano çalma cezası

Polonya’da piyaniste piyano çalma cezası

Hindistan'da ailesiyle açık havada uyuyan çocuğu kaçırmaya çalıştı

Şoke eden olay! Sessizce yaklaşıp...

Yavru aslanı evcilleştirdiğini iddia ediyor!

Yavru aslanı evcilleştirdiğini iddia ediyor!

#TetrisChallenge: Zürih polisinin başlattığı trend dünyaya yayılıyor

#TetrisChallenge: Zürih polisinin başlattığı trend dünyaya yayılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.