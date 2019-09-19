Öğretmeni yüzünden intihar etti!

Kadınların regl olması dünyanın birçok yerinde aşılamayan durumlardan biri. Özellikle bazı Afrika ve Uzak Doğu ülkelerinde regl bir hastalık olarak değerlendiriliyor. Maalesef ne kadınlar ne de erkekler bu konuda yeterli bilgiye sahip. Hatta Hindistan, Kenya gibi ülkelerin kırsal kesimlerinde kadınlar ped kullanımını bir yana ped varlığından bile bi haber. Bu durum da genç kızların regl dönemlerinde ped kullanamadıkları için okula gidememesine neden oluyor. Regl durumunu bir tabu olarak görüyor ve bundan utanç duyuyorlar. Ancak son derece normal olan bu durumun fark edilmesi gerek okullarda gerekse ailede bu konu hakkında genç kızlara bilgi verilmesi ve anlayışlı olunması gerekiyor. Şimdi anlatacağımız olay da bu durumun ne kadar önemli olduğunun bir kanıtı. Kenya’da yaşayan 14 yaşındaki bir kız okulda regl oldu, yanında ped olmadığı için de regl kanı eteğine bulaştı. Öğretmeni ise ona “pis” olduğunu söyledi. Genç kız ise bu duruma içerledi ve olayın yaşandığı akşam intihar etti.

Kenya’da başkent Nairobi’nin yaklaşık 150 mil kuzeybatısında bulunan Bomet İlçesi’nde okula giden 14 yaşındaki bir kız sabah saatlerinde okulda regl oldu. Yanında ped olmayan genç kızın regl kanı, okul üniformasına bulaştı.

ONU SINIFTAN ATTI

Aslında Kenya’da 2017 yılında alınan bir kararla ülke genelindeki devlet okullarının tümünde kız çocuklarına ücretsiz olarak ped dağıtılıyor. Temel Eğitim Yasası kapsamında zorunlu kılınan bu duruma rağmen, bazı kurumlar atlandı. Genç kızın okulu da bunlardan biriydi. Genç kız sınıfına girdiğinde ise öğretmeni ona “pis” diyerek onu sınıftan attı. Bunun ardından genç kız eve giderek annesine durumu anlattı ve günün ilerleyen saatlerinde ise intihar etti.

İLK REGLİSİYDİ

Kızın annesi Beatrice Koech; “Kızının ilk reglisi olduğunu ve bu nedenle yanında ped bulunmadığını” söyledi. Olayın ardından Kenya hükümetindeki kadın milletvekilleri protesto başlattı. 2017’de alınan kararla devlet okullarının tümünde kız çocuklarına ücretsiz ped dağıtılmasındaki zayıf uygulama da gündeme geldi.

OKUL GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Kızın ölümünün ardından soruşturma başlatılırken, yerel basında çıkan haberlere göre Kabiangek’te 200’den fazla veli okulun dışında protesto düzenledi. Olayların ardından okul geçici olarak kapatıldı.

