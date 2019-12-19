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Öğretmenler fark eder etmez 112'yi aradı! Esenyurt'ta 30 öğrenci hastanelik oldu!

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Esenyurt’ta bir okulda yapılan Yerli Malı Haftası etkinliğinde yaklaşık 30 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Tevfikbey Ortaokulu’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yerli malı haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte, öğrenciler son derste getirdiği yiyecek ve içecekleri çıkartarak yemeye başladı.

Kısa bir süre sonra yaklaşık 30 öğrenci mide bulantısının olduğunu öğretmenlerine söyledi. Okul yönetimi öğrencilerin durumunun kötüye gittiğini fark edince okula ambulans çağırdı.

Okula gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından midesi bulanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Hastanelerde yapılan müdahale sonrasında öğrenciler taburcu edilirken, 10 öğrencinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt yerli malı ZEHİRLENME

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yerli malı mı kaldı ülkede? dötümüzü bile sattılar. Baktılar yerli malı diye birşey kalmadı, yerli üretim diye bir isim uydurdular. Coca-Cola'da bile yerli üretim yazıyor....
çoçuklar ithal ürüne alıştı yerli olarak ne yedilerse zehirlenmişler vücut alışkın değil
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