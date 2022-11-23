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TEMA Öğretmenler Günü fidan bağışı ne kadar? Öğretmenler Günü fidan bağışı nasıl yapılır, ücretsiz mi?

23.11.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmenler Günü için henüz hediyesi almamış ve fikir arayışında olanlar fidan bağışı araştırmalarına başladılar. Çiçek yerine yaratıcı ve anlamlı bir Öğretmenler Günü hediyesi olarak öğretmeninize bireysel ya da sınıfça fidan bağış sertifikası hediye edebilirsiniz. Peki, Öğretmenler Günü fidan bağışı nasıl yapılır, ücretsiz mi? TEMA Öğretmenler Günü fidan bağışı ne kadar? İşte konu hakkında merak edilenler...

TEMA Öğretmenler Günü fidan bağışı ne kadar? Öğretmenler Günü fidan bağışı nasıl yapılır, ücretsiz mi?

TEMA Vakfı Öğretmenler Günü fidan bağışı hakkında araştırmalar hız kazandı. Öğretmenine en güzel, en özel hediyeyi vermek isteyenler TEMA fidan bağışı nasıl yapılır, ücretsiz mi? Öğretmenler Günü fidan bağışı ne kadar? gibi soruların yanıtlarını da araştırıyorlar. Yaratıcı bir öğretmenler günü hediyesi olarak TEMA'ya bağış yapabilirsiniz. İşte Öğretmenler Günü fidan bağışı hakkında tüm detaylar...

TEMA vakfı

ÖĞRETMENLER GÜNÜ FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

TEMA Vakfı Öğretmenler Günü fidan bağışı için öncelikli olarak izlemeniz gereken adımlar şöyle;

TEMA Vakfı anasayfasına giriş yapın ardından 'Bağış ve Destek' sekmesinden 'Eğitim Bağışı' seçeneğine tıklayın. Buradan da sağ köşede yer alan 'Öğretmenler Günü' seçeneğini seçerek 'Öğretmenler Günü Eğitim Sertifikası' oluşturabilirsiniz.

TEMA ÖĞRETMENLER GÜNÜ FİDAN BAĞIŞI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Öğretmenler Günü Eğitim Sertifikası; basılı sertifika, elektronik sertifika ve hem basılı hem elektronik serfika olarak 3 ayrı şekilde hazırlanabiliyor.

tema

Elektronik sertifika; ödeme yapıldıktan sonra, belirtilen e-posta adresine e-posta aracılığıyla PDF formatında en geç 1 iş günü içerisinde gönderiliyor. Adresinize kargo aracılığıyla basılı bir sertifika gönderilmiyor.

Elektronik sertifika bağış tutarı 91 TL olarak gözüküyor.

Basılı sertifika; ödeme yapıldıktan sonra, belirtilen adrese kargo aracılığıyla A5 boyutunda en geç 5 ila 12 iş günü içerisinde gönderiliyor. E-posta adresinize e-posta aracılığıyla elektronik bir sertifika gönderilmiyor.

Basılı sertifika bağış tutarı 95 TL olarak gözüküyor.

Hem basılı hem elektronik serfika;
Ödeme yapıldıktan sonra;

  • Basılı sertifika, belirtilen adrese kargo aracılığıyla A5 boyutunda en geç 4 ila 9 iş günü
  • Elektronik sertifika, belirtilen e-posta adresine e-posta aracılığıyla PDF formatında en geç 1 iş günü
    içerisinde gönderilecektir.

Hem basılı hem elektronik serfika bağış tutarı ise 95 TL olarak gözüküyor.

Önemli Not: Öğretmenler Günü için talep ettiğiniz eğitim bağışı sertifikanızın basılı olarak öğretmeninize zamanında ulaşmasını isterseniz; bağış işleminizi 11 Kasım Cuma Günü 13:00'a kadar yapmanızı rica ederiz. Geciktiyseniz ve hediye basılı bağış sertifikanızın öğretmeninize zamanında ulaşamayacağını düşünüyorsanız üzülmeyin; Sertifika Türü alanında dilerseniz Hem Basılı Hem Elektronik Sertifika İstiyorum seçeneğiyle önce elektronik sertifikanızın 1 iş günü içerisinde öğretmeninize online olarak iletilmesini, sonrasında basılı sertifikanızın en geç 4 ila 9 iş günü içerisinde öğretmeninize kargo aracılığıyla iletilmesini sağlayabiliriz.

Sertifika Özellikleri:

Basılı Sertifika: 14,8 cm x 21 cm | 5 TL
Elektronik Sertifika: PDF | 1 TL
Hem Basılı Hem Elektronik Sertifika: 5,50 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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