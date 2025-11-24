EĞİTİM

Öğretmenler Günü'nde 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'da katılacak

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün yapılacak. 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne denk gelen atama törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarında halihazırda 1 milyon 34 bin 564 öğretmen görev yaparken, bugün yapılacak atamayla 15 bin öğretmen daha mesleğe başlamış olacak.

Devrim Karadağ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre, resmi eğitim kurumlarında halihazırda 1 milyon 34 bin 564 öğretmen görev yapıyor. Bugün yapılacak 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ile bu sayı 1 milyon 49 bin 564'e çıkacak.

EN FAZLA KONTENJAN SINIF ÖĞRETMENLİĞİNDE

Atamada en fazla kontenjan ayrılan branşlar, sınıf öğretmenliği (4 bin 378), özel eğitim öğretmenliği (3 bin 87), din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği (1802), okul öncesi öğretmenliği (1321) ve İngilizce öğretmenliği (757) oldu.Kadroların dağılımı yapılırken öğretmen istihdamında güçlük çekilen ve kalkınmada birinci öncelikli bölgeler dikkate alınıyor, ülke genelinde alanlar bazında öğretmen ihtiyacının toplam öğretmen ihtiyacına oranı doğrultusunda ilk atama öğretmen kontenjanı belirleniyor.

SON 22 YILDA 821 BİN 351 ÖĞRETMEN KAMUYA ATANDI

Resmi eğitim kurumlarına 2003-2025 yılları arasında 821 bin 351 öğretmenin ataması gerçekleştirilirken, 24 Kasım'daki 15 bin öğretmen atamasıyla bu sayı 836 bin 351 olarak kayıtlara geçecek. Bu rakam, mevcut öğretmen kadrosunun yüzde 80,84'üne karşılık geliyor.

İHTİYAÇ ANALİZİ YAPILIYOR

Öğretmen atamalarında, Milli Eğitim Akademisi Başkanlığınca norm kadro sayılarına göre mevcut öğretmen ihtiyacı analiz ediliyor, öğretmenlerin alanlara göre arz-talep durumları düzenli izleniyor ve atama planlamaları gerçekleştiriliyor. Yapılan değerlendirmelerde, bazı alanlarda öğretmen ihtiyacının asgari düzeyde, bazı alanlarda ise halihazırda öğretmenliğe kaynak teşkil eden programlardan mezun olan aday sayısının mevcut ve yakın dönem ihtiyacının üzerinde olduğu belirtiliyor.

