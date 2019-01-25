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Öğretmenlerin öğrencilerin karnesine yazdıkları notlar şaşırttı

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
YAŞAM  | 25.01.2019 07:26 | Son Güncelleme

2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci için yarıyıl tatili geçen hafta başladı.

Öğretmenlerin, öğrencilerinin karnelerine yazdığı ilginç notlar gülümsetti.

Öğrencilerin karnelerine yazılan ilginç notlar

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