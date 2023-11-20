ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAVI CEVAP ANAHTARI 2023: MEB Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınav soru ve cevapları nasıl öğrenilir?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı ile ilgili flaş açıklama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru ve cevapları erişime açıldı. İşte Öğretmenlik Kariyer Basamakları cevap anahtarı ve MEB tarafından yayımlanan açıklamanın detayları...

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAVI CEVAP ANAHTARI 2023 AÇIKLANDI

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru ve cevapları erişime açıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru ve cevapları yayımlandı."

Başöğretmenlik Sınavı Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı için tıklayınız

Uzman Öğretmenlik Sınavı Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı için tıklayınız





