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Öğretmenlik kariyer basamakları takviminde güncelleme yapıldı

28.11.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınav sonuçlarının öngörülen tarihten önce açıklanmasının ardından, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarına ilişkin sürece ait takvimde de güncelleme yapıldı.

Öğretmenlik kariyer basamakları takviminde güncelleme yapıldı

Bakanlıktan illere gönderilen yazıya göre, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarına ilişkin sürecin daha kısa sürede tamamlanabilmesi bakımından "Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınav Duyurusu" ekinde yer alan takvimde değişikliğe gidilerek Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınav sonuçları 24 Kasım'da açıklandı.

TAKVİM GÜNCELLENDİ

Bu değişiklik doğrultusunda, sürece ilişkin takvimde de güncelleme yapıldı.

Buna göre, sınav sonuçlarına itirazlar 1 Aralık'a, itirazlara ilişkin değerlendirmeler 15 Aralık'a kadar yapılacak.

Kesin sonuçların 16 Aralık'ta açıklanmasının ardından sertifikalar 20 Aralık'ta düzenlenecek. (AA)

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