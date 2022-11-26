HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Akşener'le öğretmeni arasından dikkat çeken 'cumhurbaşkanı' konuşması: Hocam buraya girmesek...

Akşener'le öğretmeni arasından dikkat çeken 'cumhurbaşkanı' konuşması: Hocam buraya girmesek...

26.11.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Validebağ Huzurevi'nde kalan ortaokul öğretmeni Zerrin Köksal'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Köksal, Akşener'den övgü dolu sözlerle bahsederek, "İYİ Partiyi kurarak da çok güzel başarılara ulaşacak inşallah. İstikbalin reis-i cumhuru, başbakanı." dedi. Bu sözlerin ardından Akşener'in, "Hocam buraya girmesek" sözleri dikkat çekti.

Akşener'le öğretmeni arasından dikkat çeken 'cumhurbaşkanı' konuşması: Hocam buraya girmesek...

Meral Akşener, beraberindeki partili bir grupla İzmit Ortaokulundan öğretmeni olan ve Validebağ Huzurevinde kalan 97 yaşındaki Zerrin Köksal'ı ziyaret ederek elini öptü. Akşener, Köksal ve diğer huzurevi sakinleri ile bir süre sohbet etti.

AA-20221126-29555393-29555391-IYI_PARTI_GENEL_BASKANI_AKSENER_HUZUREVINDEKI_ORTAOKUL_OGRETMENINI_ZIYARET_ETTI

'CUMHURBAŞKANI' SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Validebağ Huzurevinin çok güzel bir yer olduğunu söyleyen Akşener, politikaya başlamadan önce, Acıbadem'de oturduğu dönemde buraya çok gelip gittiğini anlattı. Meral Akşener'in öğretmeni Zerrin Köksal ise "Meral'ciğim iyi bir ailenin kızıdır. Kendisi çok çok iyidir. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok iyi bir insan, çok sevdiğim bir öğrenciydi. İYİ Partiyi kurarak da çok güzel başarılara ulaşacak inşallah. İstikbalin reis-i cumhuru, başbakanı." dedi.

Öğretmeninin sözleri üzerine Akşener, "Hocam buraya girmesek." diye cevap verdi.

Erdoğan Akşener'e çağrı yapmıştı! Gündem olacak sözler: Ne zaman Cumhur İttifakı'ndan sıkılsa... Erdoğan Akşener'e çağrı yapmıştı! Gündem olacak sözler: Ne zaman Cumhur İttifakı'ndan sıkılsa...

ATATÜRK'Ü DE GÖRMÜŞ

Köksal, daha sonra Sivas'ta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü gördüğü anları anlattı. Meral Akşener, 1974'te Bursa Kız Öğretmen Lisesinden mezun olduğunu, siyasi kimliğiyle değil öğretmen kimliğiyle burada bulunduğunu belirtti.

Zerrin Köksal'ın oğlu Ahmet Köksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akşener'in her yıl Öğretmenler Günü vesilesiyle annesini ya ziyaret ettiğini ya da telefonla arayıp halini, hatırını sorduğunu aktardı.

İYİ Partili isimden ses getirecek açıklama! İYİ Partili isimden ses getirecek açıklama!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan duyurdu! Düzce'de okullar 1 hafta tatil edildiBakan duyurdu! Düzce'de okullar 1 hafta tatil edildi
İstanbul Şişli'de korkunç olay! 3 ceset bulunduİstanbul Şişli'de korkunç olay! 3 ceset bulundu
İsmini duyan inanmıyor! 'Türkiye’de adaşım yok, belki dünyada da yok'İsmini duyan inanmıyor! 'Türkiye’de adaşım yok, belki dünyada da yok'
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Meral Akşener huzurevi

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin dört bir yanından buraya akın ediyorlar! Boş ev kalmadı

Türkiye'nin dört bir yanından buraya akın ediyorlar! Boş ev kalmadı

‘Aşırı soğuklar’ için tarih verdiler ama iki ihtimal var…

‘Aşırı soğuklar’ için tarih verdiler ama iki ihtimal var…

Katar'da 45 dakika sahnede kalan Zeynep Bastık para bastı! Dakika başına...

Katar'da 45 dakika sahnede kalan Zeynep Bastık para bastı! Dakika başına...

Duyanlar inanamadı! Suudi Arabistan Milli Takımı'na dev hediye...

Duyanlar inanamadı! Suudi Arabistan Milli Takımı'na dev hediye...

Bakan Soylu'dan gündem yaratacak İBB açıklaması! '1668 kişi...'

Bakan Soylu'dan gündem yaratacak İBB açıklaması! '1668 kişi...'

İstanbul'da korkunç olay, 3 ceset bulundu! Kan donduran detaylar: Kafaları ezilmiş, işkence...

İstanbul'da korkunç olay, 3 ceset bulundu! Kan donduran detaylar: Kafaları ezilmiş, işkence...

İlginizi Çekebilir

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.