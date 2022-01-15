Oğulcan Engin'in Miray Daner paylaşımı şaşkına çevirdi! "Başka fotoğraf bulamadın mı?"

Nikah masasına oturması beklenen Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu, iki yıllık ilişkilerini geçtiğimiz temmuz ayında noktalamıştı. Yalnızlığı kısa süren Oğulcan Engin, son olarak gönlünü oyuncu Miray Daner'e kaptırmıştı.

Bir süredir Miray Daner ile mutlu bir birliktelik sürdüren Engin, sosyal medya hesabında sevgilisinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Oğulcan Engin, sevgilisi Miray Daner ile flu bir fotoğrafı ""iyi ki doğdun bebek"" notuyla Instagram hesabında yayınladı.

Engin'in paylaşımı, kısa sürede gündem olup sosyal medyada hızla yayıldı. Ünlü ismin yayınladığı flu fotoğraf için 'Başka fotoğraf bulamadın mı?' yorumu yapılırken birçok sosyal medya kullanıcısı Daner'in yeni yaşını kutladı.



