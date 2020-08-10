Oğulcan Engin sevgilisi Ezgi Eyüboğlu’yla tatilin tadını çıkartıyor!

Geçtiğimiz ay Seda Sayan’ı Bodrum sahnesinde dinlemeye giden Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin hem ünlü şarkıcıyla tanışmış hem de tatil yapmıştı. Oğulcan Engin’in annesi Seda Sayan tarafından oldukça beğenilen Eyüboğlu birkaç ay sonrasında Sinan Engin’in eşi ve kızıyla da tanıştı. Sinan Egin’in kızı Elif’in mezuniyet kutlamasına katılan güzel sanatçının aileye kabul edildiği magazin kulislerinde uzun süre konuşulmuştu.

Mart ayından bu yana tutkulu bir şekilde devam eden ilişkilerinde Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin yaz tatilinin keyfini çıkartmayı sürdürüyor. Başarılı sanatçı tatillerinden romantik bir paylaşımı sosyal medya hesabından yayınladı.

TEKNE TATİLİ SÜRÜYOR



Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin yaz sıcaklarında ferahlamak için tekne tatilini seçti. Teknelerine giderken botta çekilen bir fotoğraflarını paylaşan Eyüboğlu bu karenin altına ; “Çok güzel ve keyifli bir pazar günü geçirdim, hiç stres olmadım ve bol bol güneş ışığı aldım. Kendimi çok şanslı hissediyorum” notunu düşmeyi ihmal etmedi.



Sevgilisiyle çekilmiş romantik karesinden sonra başarılı oyuncu teknenin güvertesinde güneşlenirken poz verdi. Bu pozunu Ezgi Eyüboğlu sosyal medya hesabından güneş emojisiyle paylaştı.



Çifte kumruların tatilinde Esat Yontuç ve eşi Hande Gülşen’de eşlik etti. Ezgi Eyüboğlu tatil arkadaşı modacı Hande Gülşen Yontuç’a eğlenceli bir paylaşım yaptı.



Oğulcan Engin ise çiftin oğulları Esathan’ı kucağına aldığı bir kareyi yayınladı. Oğulcan'ın bu paylaşımı sosyal medyada babalık provası olarak yorumlandı.



