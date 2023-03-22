Oğulcan Engin ve Miray Daner ayrıldı mı? İlişkiyi o mesajlaşma mı bitirdi? Sosyal medyayı sallayan ayrılık iddiası...

Seda Sayan ve Sinan Engin’in oğlu Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Miray Daner’in aşkın magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Miray Daner’in Kubilay Aka ile ilişkisini noktalamasından sonra ünlü isim Oğulcan Engin’le doludizgin bir aşka yelken açmıştı. Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre ikili 10 gün önce tartışarak ayrılık kararı verdi.

HENÜZ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

İkilinin ayrılık nedeni olarak ise Miray Daner’in bir iş insanıyla mesajlaşması ve Oğulcan Engin’in bu iletişim görmesi gösterildi. Oğulcan Engin’in yaşanan tartışmanın sonrasında tek başına İtalya’ya tatile gittiği iddia edilirken çiftten henüz bir açıklama gelmedi.

İkilinin sosyal medyadan hâlâ birbirlerini takip etmesi ise gözden kaçmadı.

