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  4. Oğuz Altay ile Emre Bol birbirine girdi; bardaklar havada uçuştu!

Oğuz Altay ile Emre Bol birbirine girdi; bardaklar havada uçuştu!

26.10.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV100'de yayınlanan VAR Odası'nda futbol yorumcuları Oğuz Altay ile Emre Bol arasında, "2010-11 sezonu şampiyonu kim?" sorusu üzerine gergin anlar yaşandı. Oğuz Altay ile Fenerbahçeli yorumcu Emre Bol arasında kavga çıktı.

TV100'de yayınlanan "Var odası" programında Galatasaraylı yorumcu Oğuz Altay ile Fenerbahçeli yorumcu Emre Bol arasında kavga çıktı.

BARDAKLAR HAVADA UÇUŞTU

Yorumculardan Emre Bol'un Oğuz Altay'a "TFF'nin sitesine gir 2010-2011 şampiyonu kimmiş çıkar, çıkar!" diye bağırmasının ardından Altay, "Kamu vicdanında 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur kardeşim, bu kadar basit" yanıtını verdi.

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Bu sözlerin ardından stüdyoda tansiyon iyice yükselirken Altay'ın "Hırsızsınız!" şeklinde bağırması sonrası ortalık karıştı. Emre Bol, "Sensin hırsız!" diyerek önünde duran bardağı Altay'ın olduğu bölüme fırlattı. Bu harekete aynı şekilde karşılık veren Altay yerinden kalkarak Emre Bol'un üzerine yürümek istedi ancak diğer yorumcular araya girerek kendisini engelledi. Yaşananların üzerine program reklam arasına girdi.

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Emre Bol
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