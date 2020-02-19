Oğuz Kağan Güçtekin: Tek düşüncemiz Rizespor

Çaykur Rizespor’un sezon başında Fenerbahçe’den kadrosuna kiralık olarak kattığı 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde takımının Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"SONUÇ DAHA İYİ OLABİLİRDİ"

Deplasmandan 2-0 mağlup olarak döndükleri Gaziantep FK maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ve ikinci kez ilk 11 şansı bulduğunu söyleyen Oğuz Kağan Güçtekin, "Takım olarak da, bireysel olarak da daha iyisini yapabilir, daha iyi bir performans gösterebilirdik. Sonuç daha iyi olabilirdi ama saha içinde bazı şeyler istediğimiz gibi olmadı. İlk yarıda maça tutuk başladık ve 25. dakikadan sonra oyunu eşitledik. İkinci yarıya da iyi başlamıştık ama beklenmedik bir gol ve kırmızı kart rakibimize avantaj sağladı. Sonuçta rakibimiz galip geldi. Artık önümüzdeki Başakşehir maçına hazırlanıyoruz ve o maçı kazanıp galibiyeti taraftarımıza armağan etmek istiyoruz" diye konuştu.

"TAMAMEN BAŞAKŞEHİR MAÇINDA ODAKLANMIŞ DURUMDAYIZ"

İsmail hocanın ikinci devreden itibaren kendisine şans verdiğini hatırlatan Oğuz Kağan, "Galatasaray ve Sivasspor maçlarındaki performansımdan memnundum. Gaziantep maçında ise takım olarak da kendi bireysel performansım açısından da daha iyisini yapabilirdik diye düşünüyorum. İnşallah bundan sonra süre bulduğumda çok daha iyisini yapacağım. Gaziantep maçı takım olarak aslında çok iyi hazırlandığımız bir maçtı ama saha içinde iletişim kopukluğumu oldu, yoksa başka bir neden mi vardı bunu ben de bilemiyorum. Gaziantep maçı geride kaldı, şu an tamamen Başakşehir maçına odaklanmış durumdayız" ifadelerini kullandı.