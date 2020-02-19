SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Çaykur Rizespor
  4. Oğuz Kağan Güçtekin: Tek düşüncemiz Rizespor

Oğuz Kağan Güçtekin: Tek düşüncemiz Rizespor

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 19.02.2020 19:47 | Son Güncelleme

Çaykur Rizesporlu genç futbolcu Oğuz Kağan Güçtekin, "Tek düşüncemiz Rizespor'u nasıl daha başarılı yaparız, nasıl taraftarımızı daha çok mutlu ederiz bunları düşünüyoruz" dedi.

Oğuz Kağan Güçtekin: Tek düşüncemiz Rizespor

Çaykur Rizespor’un sezon başında Fenerbahçe’den kadrosuna kiralık olarak kattığı 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde takımının Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"SONUÇ DAHA İYİ OLABİLİRDİ"

Deplasmandan 2-0 mağlup olarak döndükleri Gaziantep FK maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ve ikinci kez ilk 11 şansı bulduğunu söyleyen Oğuz Kağan Güçtekin, "Takım olarak da, bireysel olarak da daha iyisini yapabilir, daha iyi bir performans gösterebilirdik. Sonuç daha iyi olabilirdi ama saha içinde bazı şeyler istediğimiz gibi olmadı. İlk yarıda maça tutuk başladık ve 25. dakikadan sonra oyunu eşitledik. İkinci yarıya da iyi başlamıştık ama beklenmedik bir gol ve kırmızı kart rakibimize avantaj sağladı. Sonuçta rakibimiz galip geldi. Artık önümüzdeki Başakşehir maçına hazırlanıyoruz ve o maçı kazanıp galibiyeti taraftarımıza armağan etmek istiyoruz" diye konuştu.

"TAMAMEN BAŞAKŞEHİR MAÇINDA ODAKLANMIŞ DURUMDAYIZ"

İsmail hocanın ikinci devreden itibaren kendisine şans verdiğini hatırlatan Oğuz Kağan, "Galatasaray ve Sivasspor maçlarındaki performansımdan memnundum. Gaziantep maçında ise takım olarak da kendi bireysel performansım açısından da daha iyisini yapabilirdik diye düşünüyorum. İnşallah bundan sonra süre bulduğumda çok daha iyisini yapacağım. Gaziantep maçı takım olarak aslında çok iyi hazırlandığımız bir maçtı ama saha içinde iletişim kopukluğumu oldu, yoksa başka bir neden mi vardı bunu ben de bilemiyorum. Gaziantep maçı geride kaldı, şu an tamamen Başakşehir maçına odaklanmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

"KİMİN OYNAYACAĞINA HOCAMIZ KARAR VERİYOR"

Sivasspor maçındaki performansının ardından Beşiktaş maçında kesik yiyen Oğuz Kağan, bu konuda ise şunları söyledi:

"Hocamız benle ilgili ya da takım için ne düşünüyorum tabii bilemiyorum. Sonuçta hangi maçta kimin oynayacağına hocamız karar veriyor. İnşallah bundan sonra daha çok süre bulurum. Sonuçta tek düşüncemiz Rizespor’u nasıl daha başarılı yaparız, nasıl taraftarımızı daha çok mutlu ederiz bunları düşünüyoruz."

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kayseri'de bulundu! Neye ait olduğu ortaya çıktıKayseri'de bulundu! Neye ait olduğu ortaya çıktı
Hasan Kartal'dan flaş açıklamalar Hasan Kartal'dan flaş açıklamalar
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Oğuz Kağan Güçtekin Çaykur Rizespor

En Çok Okunan Haberler

İran’da 2 kişide koronavirüs tespit edildi

İran’da 2 kişide koronavirüs tespit edildi

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler

Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler

Kural hatası olduğu iddia edilen maçla ilgili açıklama

Kural hatası olduğu iddia edilen maçla ilgili açıklama

Beşiktaş'ta şok gelişme

Beşiktaş'ta şok gelişme

Dev derbinin hakemi belli oldu

Dev derbinin hakemi belli oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Çaykur Rizespor'da çifte imza

Çaykur Rizespor'da çifte imza

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğuz Kağan Güçtekin: Tek düşüncemiz Rizespor

''Tek düşüncemiz Rizespor''

Çaykur Rizespor'a kar engeli

Çaykur Rizespor'a kar engeli

Çaykur Rizespor, Dario Melnjak ile sözleşme uzattı

Melnjak imzayı attı

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan flaş açıklamalar

Hasan Kartal'dan flaş açıklamalar

Ismael Diomande: İstiklal Marşı okumam normal bir hareket

'İstiklal Marşı okumam normal bir hareket'

Tunay Torun, Çaykur Rizespor'da

İşte Tunay'ın yeni takımı!..

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.