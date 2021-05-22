Oğuz Yılmaz’ın eşi Aylin Yılmaz eşinin mezarını ziyaret etti: Birbirimize doyamadık

Kalp krizi nedeniyle vefat eden ünlü türkücü Oğuz Yılmaz'ın eşi Aylin Yılmaz, hayat arkadaşının mezarını ziyaret etti. Yılmaz'ın ziyaret sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı sözler yürek burktu. Aylin Yılmaz, "Daha gerçekleştireceğimiz sayısız hayalimiz vardı. 23 senedir birbirimize doyamadık" dedi.

Ünlü türkücü Oğuz Yılmaz, 19 Mayıs'ta geçirdiği kalp krizi nedeniyle 53 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Vefatı büyük üzüntü yaratan Oğuz Yılmaz'ın hayat arkadaşı Aylin Yılmaz, 23 yıllık eşinin mezarını ziyarete gitti. Aylin Yılmaz, mezar ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından duygularını paylaştı. Aylin Yılmaz'ın Instagram hesabından paylaştığı sözler, okuyanları duygulandırdı.

"KALBİM HEP SENİN İÇİN ATACAK"

Oğuz Yılmaz'ın hayat arkadaşı Aylin Yılmaz'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Bak yine baş başa kaldık. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Hayatımın en zor günlerinden biriydi. Böyle bir günü yaşayacağımı hiçbir zaman düşünmemiştim. Daha gerçekleştireceğimiz sayısız hayalimiz vardı. 23 senedir birbirimize doyamadık. Seninle sonsuzluğa birlikte gitmeye söz vermiştik. Beni orada da bekleyeceğini biliyorum... Yanına geleceğim zamana kadar kalbim hep senin için atacak. Canon Aylin Yılmaz"

