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Oğuzhan Koç Demet Özdemir'e aşkını ilan etti! Sosyal medya yıkıldı

27.02.2022 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlilik kararı alan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ne yapsa olay oluyor. Son olarak Demet Özdemir ile aşk pozunu paylaşan Oğuzhan Koç'a yorum yağdı.

Oğuzhan Koç Demet Özdemir'e aşkını ilan etti! Sosyal medya yıkıldı

Yeni yaşını kutlayan oyuncu Demet Özdemir doğum günü pastasını sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte kesti. Şarkıcı Oğuzhan Koç, Sevgililer Günü'nde evlilik teklif ettiği ve 'Evet' yanıtını aldığı Demet Özdemir’in yaş gününü romantik bir fotoğraf ve mesajla kutladı. Ünlü oyuncudan yanıt gecikmedi.

Oğuzhan Koç paylaşımında, "Dünyanın en güzel gülüşünün, en tatlı bakışının, en sıcak kalbinin tam yanındayım. Çok şanslıyım. İyi ki doğdun sevgilim" notunu düştü.

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Gönderdi kısa sürede yaklaşık 100 bin beğeni aldı.

Demet Özdemir ise sosyal medyada gündem olan sevgilisinin romantik mesajına, kalp emojisiyle birlikte "Sevgilim! Kalbin kalbimde" yanıtını verdi.

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İkilinin pozuna bir kısım takipçi "Hiç samimi gelmiyorlar" derken bazı takipçiler ise "Çok yakışıyorsunuz" yazdı.

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Demet Özdemir Oğuzhan Koç
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