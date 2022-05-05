Oğuzhan Koç'tan büyük itiraf! O şarkımın tutmasına üzüldüm

Son dönemde oyuncu Demet Özdemir ile olan ilişkisi ile gündeme gelen Oğuzhan Koç, geçtiğimiz akşam İbrahim Selim'in Youtube'da yayınlanan programına konuk oldu. Koç, programda sorulan sorulara içten cevaplar verdi. Programda Oğuzhan Koç'un o şarkımın tutmasına üzüldüm demesi izleyicilerin dikkatini çeken nokta oldu.

"O ŞARKIMIN TUTMASINA ÜZÜLDÜM"

İbrahim Selim, programın sonuna doğru, Oğuzhan Koç'a şarkı yazmanın bir matematiği, bir formülünün olup olmadığını sordu. Oğuzhan Koç bu soruya şunları söyledi; "Şarkı yazmak için ilham gelmesini beklemek bence delilik diyen Oğuzhan Koç, bir şey ile çok vakit geçirmedikçe onu iyi yapamazsın. Bir matematiği var ama ona kalpten de bir şeyler koymak gerekir. Çok faktör var işin içinde. Ben şarkı yapmaya çalışıyorum ama hepsi aynı oranda dinlenmiyor. Ama ben üretmeye devam ediyorum.

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç sırf formülle yaptığı bir şarkısını da yıllar sonra İbrahim Selim'in programında açıkladı. Koç, 2008-2009 yılında çok kötü pop şarkıların yapıldığını söyleyerek, o yıllarda yaptığı domuz gribi şarkısını da öyle eğlenceli bir şarkı olsun diye yaptığını belirtti. Daha sonra domuz gribi şarkısı tutunca da üzüldüğünü dile getirdi. Şarkıcı, elinde pek çok şarkı olduğunu ve domuz gribi gibi şakalı bir şarkısının tutup diğerlerinin tutmayacağından ötürü yaşadığı üzüntüyü izleyicilerle paylaştı.

