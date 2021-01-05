Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı! 'Güzel bir sürecin arifesindeyiz'

Son aylarda sürekli birlikte olduğu iddia edilen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un, yeni yılı birlikte karşıladığı ortaya çıktı. Ünlü çiftin, yılbaşında Alaçatı'da olduğu öğrenildi.

"YENİ YILIN AŞK BOMBASI"

Çeşme’de gözlerden uzak tatil yapan sevgililerin fotoğrafları çekilince ilk olarak Demet Özdemir cephesinden itiraf geldi. Özdemir, “Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık” ifadelerini kullandı.

ESKİ SEVGİLİLERİ TAKİPTEN ÇIKTI

Hatta bu sözlerin ardından Özdemir’in arkadaş olduğu Koç’un eski sevgilileri Yağmur Tanrısevsin ve Zeynep Koçak, ünlü oyuncuyu Instagram'dan takip etmeyi bıraktı.

OĞUZHAN'DAN AŞK İTİRAFI!

Tüm bu yaşananların ardından Oğuzhan Koç da sosyal medya hesabından aşkını ilan etti.

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'le ilgili, "Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şuan Demet'le güzel bir sürecin arifesindeyiz. Herkese iyi geceler dilerim" açıklamasını yaptı.

GEÇTİĞİMİZ YIL DA BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Öte yandan Özdemir, geçtiğimiz yıl bir eğlence mekanı çıkışında Oğuzhan Koç ile görüntülenmiş ancak haklarında çıkan aşk dedikodularını yalanlamıştı.

Oğuzhan Koç’un beş yıllık ilişkisini bitirdiği Yağmur Tanrısevsin ile Demet Özdemir ise yakın arkadaş.



