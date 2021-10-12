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Oğuzhan Koç'un ihanetiyle sarsılmıştı! Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan Zeynep Koçak, değişimiyle düşman çatlattı!

12.10.2021 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığı yapan ancak Oğuzhan Koç'un, kendisini Yağmur Tanrısevsin ile aldatmasıyla sarsılan Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Zeynep Koçak, yeni imajıyla bambaşka biri oldu.

Oğuzhan Koç'un ihanetiyle sarsılmıştı! Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan Zeynep Koçak, değişimiyle düşman çatlattı!

Geçmişte, sevgilisi Oğuzhan Koç tarafından aldatılan Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Zeynep Koçak, yeni tarzıyla sevenlerini şaşırttı. İşte Zeynep Koçak'ın son hali:

Oğuzhan Koç'un ihanetiyle sarsılmıştı! Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan Zeynep Koçak, değişimiyle düşman çatlattı!

Zeynep Koçak, şarkıcı Oğuzhan Koç ile dünyaevine girmeye hazırlanırken, hayatının şokunu yaşamıştı.

Oğuzhan Koç'un ihanetiyle sarsılmıştı! Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan Zeynep Koçak, değişimiyle düşman çatlattı!

İş gezisinden döndükten sonra sevgilisi Oğuzhan Koç'un şüpheli tavırlarından rahatsız olan Koçak, ihanete uğradığını öğrenmişti.

Oğuzhan Koç'un ihanetiyle sarsılmıştı! Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan Zeynep Koçak, değişimiyle düşman çatlattı!

Oğuz Koç'un, 'Bana Baba Dedi' dizisindeki rol arkadaşı Yağmur Tanrısevsin ile aşk yaşadığı orta ya çıkmıştı.

Oğuzhan Koç'un ihanetiyle sarsılmıştı! Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan Zeynep Koçak, değişimiyle düşman çatlattı!

Zeynep Koçak, şimdilerde değişimiyle görenleri şaşkına çeviriyor.

Oğuzhan Koç'un ihanetiyle sarsılmıştı! Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan Zeynep Koçak, değişimiyle düşman çatlattı!

ZEYNEP KOÇAK KİMDİR?

Zeynep Koçak, 27 Ağustos 1983 tarihinde Ankara'da doğdu. TED Ankara Koleji'ni bitiren Koçak, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Koçak'ın tanınırlığı ise Çok Güzel Hareketler Bunlar programında yer almasıyla gerçekleşti.

ZEYNEP KOÇAK'IN YER ALDIĞI PROJELER

2016 - Küçük Esnaf
2010 - Çok Filim Hareketler Bunlar
2009 - Neşeli Hayat
2008-2011 - Çok Güzel Hareketler Bunlar


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Anahtar Kelimeler:
Çok Güzel Hareketler Bunlar Oğuzhan Koç Yağmur Tanrısevsin Zeynep Koçak
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