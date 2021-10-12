Oğuzhan Koç'un ihanetiyle sarsılmıştı! Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan Zeynep Koçak, değişimiyle düşman çatlattı!

Geçmişte, sevgilisi Oğuzhan Koç tarafından aldatılan Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Zeynep Koçak, yeni tarzıyla sevenlerini şaşırttı. İşte Zeynep Koçak'ın son hali:

Zeynep Koçak, şarkıcı Oğuzhan Koç ile dünyaevine girmeye hazırlanırken, hayatının şokunu yaşamıştı.

İş gezisinden döndükten sonra sevgilisi Oğuzhan Koç'un şüpheli tavırlarından rahatsız olan Koçak, ihanete uğradığını öğrenmişti.

Oğuz Koç'un, 'Bana Baba Dedi' dizisindeki rol arkadaşı Yağmur Tanrısevsin ile aşk yaşadığı orta ya çıkmıştı.

Zeynep Koçak, şimdilerde değişimiyle görenleri şaşkına çeviriyor.

ZEYNEP KOÇAK KİMDİR?

Zeynep Koçak, 27 Ağustos 1983 tarihinde Ankara'da doğdu. TED Ankara Koleji'ni bitiren Koçak, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Koçak'ın tanınırlığı ise Çok Güzel Hareketler Bunlar programında yer almasıyla gerçekleşti.

ZEYNEP KOÇAK'IN YER ALDIĞI PROJELER

2016 - Küçük Esnaf

2010 - Çok Filim Hareketler Bunlar

2009 - Neşeli Hayat

2008-2011 - Çok Güzel Hareketler Bunlar



