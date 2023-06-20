MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oğuzhan Koç'un tartışma yaratan ayakkabılarının fiyatı dudak uçuklattı! Duyanlar inanamadı

Oğuzhan Koç'un tartışma yaratan ayakkabılarının fiyatı dudak uçuklattı! Duyanlar inanamadı

20.06.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Özdemir ile 8 aylık evliliği tek celsede biten Oğuzhan Koç son günlerde tarzı ve ayakkabılarıyla gündemden düşmüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim makyajlı halinden sonra ayakkabısıyla gündem olmuştu. Tartışma yaratan ayakkabılara yapılan yorumlar Oğuzhan Koç'u çok sinirlendirmişti. Ünlü ismin ayakkabılarının fiyatı ortaya çıktı. Duyanlar şoke oldu.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile kısa süren evliliğiyle uzun süre konuşulan Oğuzhan Koç ayrılığın ardından tarzı ve ayakkabılarıyla sosyal medyada gündem oluyor.

Oğuzhan Koç, son olarak giydiği ayakkabılarıyla çok konuşuldu. Koç, ilginç ayakkabılarına yapılan eleştirilere dayanamayıp ateş püsküren açıklamalar yapmıştı.

koç 2

Sosyal medyada tartışma yaratan ayakkabıların fiyatı ortaya çıktı. Dünyaca ünlü bir markanın ürünü olan ayakkabının fiyatının tamı tamına 34 bin 450 TL olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

ayakkabı

Ayakkabıları fenomen gossippasta tarafından paylaşılan Oğuzhan Koç yapılan yorumlara sert çıktı.

koç 1

Koç kendisiyle dalga geçildiği için kızarak "Sosyal medyanın paraziti bu onursuz, kaçak göçek insanlara prim veren, takip eden, fotoğraf çekip kendince paparazilik yapan herkes en az bu insanlar kadar aşağılık... Yeni dünyanın parazitlerine başarılar" ifadelerini kullanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kumsalda sere serpe uzandı! Bikinili pozlarını peş peşe paylaştıKumsalda sere serpe uzandı! Bikinili pozlarını peş peşe paylaştı
Fiyatlara şaştı kaldı! 'Bursa kebabı...'Fiyatlara şaştı kaldı! 'Bursa kebabı...'
Minicik elbisesinin dekoltesi göbeğine kadar indiMinicik elbisesinin dekoltesi göbeğine kadar indi
Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

Motorin ve benzin eşitlendi! 5 ay sonra ilk kez oldu…

Motorin ve benzin eşitlendi! 5 ay sonra ilk kez oldu…

Otomobil fiyatlarında görülmemiş artış: 6 ayda yüzde 84 arttı! Bakanlık devreye girdi, sıkı önlemler geliyor

Otomobil fiyatlarında görülmemiş artış: 6 ayda yüzde 84 arttı! Bakanlık devreye girdi, sıkı önlemler geliyor

Asgari ücret o iki rakam arasında gidip geliyor! Üçüncü toplantı bugün...

Asgari ücret o iki rakam arasında gidip geliyor! Üçüncü toplantı bugün...

İstanbul'da tepki çeken görüntü! Sokağın ortasında kimseye aldırış etmeden...

İstanbul'da tepki çeken görüntü! Sokağın ortasında kimseye aldırış etmeden...

Arda Güler, Galler karşısında attığı golle tarihe geçti!

Arda Güler, Galler karşısında attığı golle tarihe geçti!

3 dakikada yaptıklarıyla maça damga vurdu!

3 dakikada yaptıklarıyla maça damga vurdu!

GÜNÜN VİDEOSU

Kurban pazarında skandal görüntüler! Hayvana zorla içki içirip TikTok'ta paylaştılar
Kurban pazarında skandal görüntüler! Hayvana zorla içki içirip TikTok'ta paylaştılar

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evi temizlerken çuval çuval para buldu

Evi temizlerken çuval çuval para buldu

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Öldürdüğü annesinin cansız bedenini bavula koyup karakola gitti

Öldürdüğü annesinin cansız bedenini bavula koyup karakola gitti

Kocası ve sevgilisini arabada yakaladı! Ortalık bir anda karıştı

Kocası ve sevgilisini arabada yakaladı! Ortalık bir anda karıştı

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.