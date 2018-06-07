Oğuzhan Özyakup 12 milyon euroya İngiltere yolcusu

Oğuzhan Özyakup da gelecek sezon Avrupa’da forma giyecek Beşiktaşlı oyunculardan biri olacak gibi görünüyor. Çünkü Newcastle United’ın, oyuncuya ilgisi çok ciddi. İngiliz ekibini çalıştıran Rafael Benitez’in çok istediği Oğuzhan Özyakup ayrılık konusunda gönüllü. Ancak giderken de Beşiktaş’a para kazandırmak istiyor.
ARSENAL’LE SORUNLAR VAR
İngiliz ekibinin 12 milyon euroluk teklifini değerlendiren yönetim, Arsenal’in yüzde 30’luk payıyla ilgili sorunları aşmaya çalışıyor. Beşiktaş oyuncuyla mukavele uzatmasına rağmen, Arsenal’le sorunları çözemediği için bunu kamuoyuna resmi olarak açıklamamıştı.
(AKŞAM)
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