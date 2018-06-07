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Oğuzhan Özyakup 12 milyon euroya İngiltere yolcusu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.06.2018 14:17 | Son Güncelleme

Beşiktaş yönetimi Newcastle United’ın 12 milyon Euro'luk teklifini kabul etme düşüncesinde.

Oğuzhan Özyakup 12 milyon euroya İngiltere yolcusu

Oğuzhan Özyakup da gelecek sezon Avrupa’da forma giyecek Beşiktaşlı oyunculardan biri olacak gibi görünüyor. Çünkü Newcastle United’ın, oyuncuya ilgisi çok ciddi. İngiliz ekibini çalıştıran Rafael Benitez’in çok istediği Oğuzhan Özyakup ayrılık konusunda gönüllü. Ancak giderken de Beşiktaş’a para kazandırmak istiyor.

ARSENAL’LE SORUNLAR VAR

İngiliz ekibinin 12 milyon euroluk teklifini değerlendiren yönetim, Arsenal’in yüzde 30’luk payıyla ilgili sorunları aşmaya çalışıyor. Beşiktaş oyuncuyla mukavele uzatmasına rağmen, Arsenal’le sorunları çözemediği için bunu kamuoyuna resmi olarak açıklamamıştı.

(AKŞAM)

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Spor Toto Süper Lig oğuzhan özyakup Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
sözleşmesi bitmiş oyuncuya neden 12 milyon euro versin izgilizler
Eyy Allahım verdikçe veriyon. Şükürler olsun. Sağlam Q7 İ pazarlamak kaldı. Elde kalan çürükleride (caner, gökhan, adriano,veli,pektemek, atınç, Tolga, negredo ve lowe) gönderdikmi değme keyfimize.
5 milyona da ver 3 milyona da
nihayet ...!
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