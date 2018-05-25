Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'ta kalmak istiyor

A Milli Takım’ın Riva’daki kampında bulunan Beşiktaş Kaptanı Oğuzhan Özyakup transferi ile ilgili sorulara net bir cevap vermekten kaçındı. Ancak 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Benimle ilgili açıklamayı başkanımız Fikret Orman yapacaktır” diyerek takımda kalacağının sinyalini verdi.
Oğuzhan Özyakup İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, Everton, Newcastle ve West Ham’ın listesinde yer alıyor. Ayrıca Kartal’ın orta sahadaki dinamosuna İspanya’dan Atletico Madrid ile Valencia da talip. Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş’tan ilk olarak yıllık 3 milyon euro istemişti. Başkan Fikret Orman bu ücreti fazla bularak, “Oğuzhan bizim kaptanımız. Biz aramızda anlaşırız” şeklinde konuşmuştu.
(STAR)
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