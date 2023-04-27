Oğuzhan Uğur'dan çok konuşulacak AK Parti sorusu! Ali Babacan'dan dikkat çeken yanıt

Türkiye, adım adım seçimlere giderken siyasetin gündemi de hareketlendi. Siyasi isimler ve parti liderlerinin yaptığı açıklamalar yakından takip ediliyor. Babala TV'de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'dan sonra bu haftanın konuğu Millet İttifakı ortağı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan oldu. Yarın yayınlanacak Babacan'ın bölümüyle ilgili fragman yayınlandı.

7 dakikalık fragmanda program sunucusu Oğuzhan Uğur, Babacan'a "İleride 6'lı masada 'Benim hoşlanmadığım şeyler oldu' deyip seçimlerden sonra tekrardan AK Parti saflarına dönmeniz söz konusu olur mu?" sorusunu yöneltti. Babacan ise "Gelsinler eğer bu çizgide buluşabiliyorlarsa ne ala. İnsanlar fikri ile ölçülür ama Sayın Erdoğan özelinde onun süresi doldu ya" yanıtını verdi.

"AMA SİZ İMZA ATTIĞINIZ ŞEYİN NE OLDUĞUNU BİLMİYOR MUSUNUZ?"

Atatürk, savaştan sonra İzmir İktisat Kongresi'ni yaptı. Sizin düşündüklerinizin kat be katını hayata geçirdi ve siz sonrasında onları özelleştirdiniz. SEKA'nın özelleştirilmesinde Danıştay 13. Dairesi "Özelleştirmezsin" dedi ancak siz hukukun üstünlüğünü kullanmadınız. Bir kararnameyle Danıştay'ın kararını dinlemediniz ve Balıkesir'deki işletmeyi özelleştirdiniz. Biz kağıt ve kitap alırken zorlanıyorsak sizin aslında parmağınız var bunda. Ben olsam vicdan azabı çekerdim. Siz çekiyor musunuz? sorusuna Babacan, "Şöyle yapalım mı? Biz bunun hukuki tartışmasını, biz bu işi bilen hukukçu arkadaşlarımıza..." yanıtını verirken soruyu soran kişi Babacan'a "Ama siz imza attığınız şeyin ne olduğunu bilmiyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

"DAVUTOĞLU'NUN DURUMUNA DÜŞMEK DE İSTEMİYORUM"

"Yargıtay tarafından onaylanmış, kumpas olduğu ortaya çıkmış Ergenekon ve Balyoz davaları tekrar mı açılacak? Bu FETÖ'yü aklamak değil midir?" sorusuna Babacan, "Ergenekon ve Balyoz ile ilgili söylemediğim halde bana atfedilen sözlerin..." yanıtı verirken soruyu soran kişi "Ama ben bunu dinledim. Siz söylediniz" dedi. Babacan bu ifade üzerine "Yok, hayır, bunun videosunu getirin razıyım. Sayın Davutoğlu'nun durumuna düşmek de istemiyorum ama..." diye konuştu.

BABACAN'I TERLETEN SORU: İLERİDE AK PARTİ SAFLARINA DÖNMENİZ SÖZ KONUSU OLUR MU?

Oğuzhan Uğur, Babacan'a "Bu program şu an tarihe geçiyor. Nasıl size geçmişte videoları çıkarıp önünüze koyuyorlar, bunu da bir gün önüne koyacaklardır. İleride 6'lı masada 'Benim hoşlanmadığım şeyler oldu' deyip seçimlerden sonra tekrardan AK Parti saflarına dönmeniz söz konusu olur mu, olmaz mı, acaba olabilir mi?" sorusunu yöneltti.

Babacan verdiği yanıtta "AK Parti, Sayın Erdoğan mevcut sistemde ısrar ettiği sürece, 'Ben Başkanlık Sistemine devam edeceğim, akılma eseni yapacağım" derse... yanıtını verirken araya giren Oğuzhan Uğur, "Demezse, buna uyacağım derse mesela. Sizin hazırlandığınız şey çok mantıklı geldi derse" sorusuna Babacan, "Gelsinler eğer bu çizgide buluşabiliyorlarsa ne ala. İnsanlar fikri ile ölçülür ama Sayın Erdoğan özelinde onun süresi doldu ya" cevabını verdi.

BABACAN'A DİKKAT ÇEKEN SORU

Bir kişinin "Ali Bey, geçmiş davaları yeniden açacağınızı ve sanıkları yeniden yargılayacağınızı söylüyorsunuz. Beni babam da o sanıklardan biriydi. Benim babam öldü. Babamı nasıl tekrar yargılayacaksınız? Fetullah Gülen'e 'hocaefendi' diyen siz ne zaman yargılanacaksınız?" sorusu dikkat çekti.

BABACAN'DAN İNCE AÇIKLAMASI

" Sayın Muharrem İnce ve Oğan ikinci tura kalırsa eski bir AK Partili olarak Sayın Erdoğan'ı mı desteklersiniz, yoksa Erdoğan'ın karşısındaki adayı mı desteklersiniz?" sorusuna Babacan şu yanıtı verdi:

"Ben Sayın İnce'ye hiçbir şekilde güvenip oyumu vermem. Bu benim şahsi kanaatimdir. İki kelime 'Adam kazandı', ondan sonra yok ortada. Nasıl güveneceksiniz, neyine güveneceksiniz? Biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun birinci turda seçimi kazanacağına inanıyoruz, o kadar."



